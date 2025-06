Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνεται, μόλις λίγες ημέρες μετά τη λήξη της συνεργασίας τους στην κυβέρνηση και την αποχώρηση του Μασκ από τη θέση του επικεφαλής του DOGE.

Ο δισεκατομμυριούχος πέταξε μια βόμβα υποστηρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται σε έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ έγραψε: «Ο @realDonaldTrump είναι στους φακέλους Epstein. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Δεν προσκόμισε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του.

Ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ βρισκόταν προφυλακισμένος με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Η αναφορά του Έλον Μασκ στους φακέλους Επστάιν έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του από τον Μασκ. Η δυσαρέσκεια προέκυψε όταν ο επιχειρηματίας επέκρινε δημοσίως ένα φορολογικό νομοσχέδιο που είχε υπογράψει ο Τραμπ.

Σε απάντηση του ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε χρήματα από τον προϋπολογισμό μας —δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια— είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τα συμβόλαια του Έλον. Πάντα μου έκανε εντύπωση που ο Μπάιντεν δεν το έκανε!».

Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, ο Έλον Μασκ και οι εταιρείες του έχουν λάβει συνολικά τουλάχιστον 38 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 28 δισ. λίρες) από κρατικά συμβόλαια, δάνεια, επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ο Μασκ, απαντώντας σε ανάρτηση που περιλάμβανε το μήνυμα του Τραμπ, έγραψε: «Κάν’ το αν τολμάς» (παραπέμποντας στην εμβληματική ατάκα του κινηματογράφου: Go ahead, make my day).

This just gets better and better 🤣🤣



Go ahead, make my day … https://t.co/APmy7cV8iL — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Σε άλλη ανάρτηση, όπου αντέγραψε αυτολεξεί τα λόγια του Τραμπ, ο Μασκ δήλωσε: «Υπό το φως της δήλωσης του Προέδρου για ακύρωση των κρατικών μου συμβολαίων, η @SpaceX θα ξεκινήσει άμεσα την απόσυρση των διαστημικών σκαφών Dragon».

Τα Dragon είναι τα διαστημόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αστροναυτών της NASA στο Διάστημα.

Ο Μασκ αναδημοσίευσε στο Χ ένα βίντεο που δείχνει τον Τραμπ να διασκεδάζει με τον Έπσταιν το 1992.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο Μασκ, άλλοτε υποστηρικτής και σύμβουλός του, απομακρύνθηκε από τον κύκλο του και δήλωσε πως πάσχει από «σύνδρομο απορρύθμισης του Τραμπ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Έλον. Τον βοήθησα πολύ. Ο Έλον είχε φθαρεί, του ζήτησα να φύγει, του αφαίρεσα την Εντολή EV που ανάγκαζε τον κόσμο να αγοράζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς δεν ήθελε — και που ήξερε εδώ και μήνες ότι θα καταργούσα! Και απλώς… τρελάθηκε!».

Την Τρίτη, ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε το φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο του προέδρου «εξωφρενικό» και «αηδιαστικό έκτρωμα», λίγες ημέρες μετά την αιφνίδια αποχώρησή του από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, γνωστού ως «DOGE».

Το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει φοροαπαλλαγές ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εγκρίθηκε από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάιο. Ο πρόεδρος το έχει χαρακτηρίσει ως ένα «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο»· αντίθετα, ο Μασκ το αποκάλεσε «μεγάλο, άσχημο νομοσχέδιο».