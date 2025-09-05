Το γαλλικό μοντέλο φορολόγησης φαίνεται πως μελετά να εισάγει η κυβέρνηση και στη χώρα μας. Πρόκειται για μοντέλο προσανατολισμένο στην ενίσχυση της οικογένειας, με στόχο να ελαφρύνει οικογένειες με παιδιά.

Στην ουσία, η φορολογική κλίμακα θα έχει διαφορετικά κλιμάκια εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας, ούτως ώστε να προκύπτει μικρότερος φόρος. Επίσης, θα είναι πιο προοδευτική με δύο επιπλέον συντελεστές, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση σε μεσαία εισοδήματα.

Η νέα κλίμακα θα στηρίξει όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται από το νέο έτος για εισοδήματα, όπως όλα δείχνουν, άνω των 50.000 ή 60.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις οικογένειες, θα προκύψουν μεγάλες ελαφρύνσεις από το πρώτο παιδί μέσω του νέου συστήματος πριμοδότησης που θα εφαρμοστεί.

Τη μεταρρύθμιση αυτή του φορολογικού συστήματος φαίνεται πως την έχει σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής». Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι έχει γίνει ένας συσχετισμός ανάμεσα στο ελληνικό φορολογικό σύστημα και στο γαλλικό. Το οικονομικό επιτελείο, σε κάποια από τα σενάρια που έχει «τρέξει», έχει αντιγράψει το πνεύμα του γαλλικού φορολογικού συστήματος προσαρμόζοντάς το στο ελληνικό σύστημα.

Τι προβλέπει το γαλλικό μοντέλο για φορολογία και επιδόματα

«Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα, η καλύτερη θα λέγαμε από πλευράς δημογραφικής πολιτικής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το ξέρουμε όλοι αυτό», δήλωσε ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ναπολέων Μαραβέγιας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, για το γαλλικό μοντέλο φορολόγησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μαραβέγιας, υπάρχει, για παράδειγμα, εδώ και δεκαετίες, ενίσχυση ενοικίου που ξεκινά από όσους είναι παντρεμένοι, το οποίο πλέον είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν και όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών τόσο μεγαλώνει και η ενίσχυση.

«Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν δίνεται γενικώς σε όλους. Δίνεται μόνο σε αυτούς που παντρεύονται και κυρίως σε αυτούς κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε αυτούς που αρχίζουν να έχουν παιδιά.

Επίσης, υπάρχουν οικογενειακά επιδόματα, ανεξάρτητα αν πληρώνεις ενοίκιο ή δεν πληρώνεις, από το δεύτερο παιδί και μετά. Δηλαδή, για τα δύο παιδιά με τα στοιχεία που έχουμε, για το ’25 μιλάω τώρα, είναι γύρω στα 120€ τα δυο παιδιά και αυτό είναι μηνιαίο και κρατάει μέχρι να φτάσει το παιδί 20 χρονών. Μάλιστα, για τα 3 παιδιά είναι 270 ευρώ, για κάθε παιδί επιπλέον είναι 170, αλλά κυρίως λέω ότι αυτό είναι κάθε μήνα και έρχεται και φτάνει μέχρι και το παιδί που θα φτάσει 20 χρονών.

Επίσης, υπάρχει επίδομα γέννησης.

Υπάρχει, επίσης, ενίσχυση για την επάνοδο στο σχολείο, για το ξεκίνημα του σχολείου δίνονται λεφτά 370 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα, για να αγοραστούν τα σχολικά είδη. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει, αλλά υπάρχει νομίζω και στην Ελλάδα αυτό για τους παιδικούς σταθμούς, τα voucher κλπ, δεν ξέρω τώρα πόσο υψηλό είναι ή όχι. Και επίσης υπάρχει και η οικογενειακή κάρτα για τις πολύτεκνες οικογένειες που αφορά τις εκπτώσεις στα τρένα, μετρό, στα λεωφορεία κτλ.

Η πολύτεκνη οικογένεια είναι από τα 3 παιδιά και πάνω.

Το πιο σημαντικό είναι οι φοροαπαλλαγές, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό αν εφαρμοζόταν ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα, γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ γενναίο. Ξέρετε ότι πρώτα απ’ όλα το ζεύγος δεν φορολογείται ξεχωριστά, αλλά φορολογείται οικογενειακό εισόδημα και γίνονται δύο μερίδια. Δηλαδή, όσο οικογενειακό εισόδημα και να έχεις, η γυναίκα τόσο, ο σύζυγος τόσο μοιράζεται στα δύο, αυτό είναι τα δύο μερίδια που καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το άλλο είναι ότι κάθε παιδί που γεννιέται το μερίδιό του είναι μισό. Αν έχουμε δύο παιδιά, δηλαδή, αν έχουμε δύο παιδιά, έχουμε ένα μερίδιο. Άρα τρία μερίδια το εισόδημα.

Αν έχουμε 60.000 εισόδημα, αν μοιράσετε το εισόδημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, φορολογείται πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, αν μοιράζεται σε τέσσερα κομμάτια, φορολογείται ο καθένας με 15.000, οπότε 15.000 είναι χαμηλότερος ο συντελεστής.

Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι μάλλον σε καμιά άλλη χώρα δεν γίνεται. Είναι αυτό ακριβώς που το λένε quotient familial και είναι αυτό, τα κομμάτια τα εισοδηματικά που χωρίζεται μια οικογένεια ανάλογα με το με το πόσα παιδιά έχει. Βεβαίως, έχει και ένα όριο. Γι’ αυτό και βλέπετε στους Γάλλους και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, ότι υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στις οικογένειες οι οποίες έρχονται από διάφορες χώρες του τρίτου κόσμου που κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Διότι αυτό ισχύει όχι μόνο αν είσαι Γάλλος υπήκοος, αλλά και αν κατοικείς στη Γαλλία.

Θα δούμε στην Ελλάδα πώς ακριβώς θα γίνει. Φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Κανείς δεν ξέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.