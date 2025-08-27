Αλλαγές στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα των εργαζομένων αναμένεται να φέρει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, αναμένεται να μπορεί να είναι εφικτή απασχόληση έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν 11 ώρες ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες, ενώ οι υπερωρίες ετησίως δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 150.

Παράλληλα, μετά το 8ωρο, η ένατη ώρα εργασίας, δηλαδή, θα έχει προσαύξηση 20%, ενώ από την 10η έως την 13η ώρα η προσαύξηση θα είναι 40%.

Επίσης, το εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει τετραήμερη 10ωρη απασχόληση σε ετήσια βάση, η οποία αφορά κυρίως γονείς με παιδιά.

Αλλάζει η υπερωριακή απασχόληση σε εκ περιτροπής εργασία με προσαύξηση 40% στο ωρομίσθιο, αλλά και προσλήψεις με ένα «κλικ» στο κινητό τηλέφωνο.

«Έχουμε ήδη αντιδράσεις και από τους επιθεωρητές εργασίας»

«Έχουμε ήδη αντιδράσεις κι από τους επιθεωρητές εργασίας που λένε ότι το ιδανικό ωράριο είναι μέχρι 8 ώρες» επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 27/8 αναφερόμενη στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εργατολόγος Μαρλέν Ασημακοπούλου.

«Καταρχάς, όλοι αναρωτιούνται το εργασιακό νομοσχέδιο γιατί προωθείται, ότι είναι για το καλό των εργαζομένων και μπορεί να έχει μέσα όντως κάποια στοιχεία που θα φέρουν κάποιες διευκολύνσεις, αλλά όλοι αναρωτιόμαστε γιατί θα έπρεπε το 13 ώρες.

Λένε ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει διάταξη που λέει 13 ώρες σε δύο εργοδότες. Άρα αφού υπάρχει σε δύο εργοδότες και δίνεται η δυνατότητα με τη συναίνεση του εργαζόμενου να δουλεύει παραπάνω και να πηγαίνει σε δύο εργοδότες, γιατί να μην το κάνουμε και σε έναν εργοδότη; Έχουμε ήδη αντιδράσεις και από τους επιθεωρητές εργασίας και λένε -και πολύ σωστά- ότι το ιδανικό ωράριο είναι μέχρι 8 ώρες, γιατί μετά μπορεί να έχουμε ατυχήματα» σχολίασε.