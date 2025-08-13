«Μπαράζ» πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον e-ΕΦΚΑ σε 54.846 δικαιούχους έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: