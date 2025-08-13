«Μπαράζ» πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον e-ΕΦΚΑ σε 54.846 δικαιούχους έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 12.000.000 ευρώ σε 000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».