Πόσα συναισθήματα χωράνε σε μια βραδιά; Πώς ανατρέπεται η ζωή δυο νέων ανθρώπων; Πώς μπορεί ένα φιλί να οδηγήσει σε μια ξέφρενη πάλη δυο φαινομενικά χαλαρούς παίκτες;

Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Bess Wohl, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Ηλιάνα Μαυρομάτη να αποτελούν ένα εκρηκτικό δίδυμο επί σκηνής.

Η υπόθεση

Ο μυστηριώδης Ισπανός Μανουέλ συναντά στη νυχτερινή Βαρκελώνη τη χαριτωμένη και μεθυσμένη Αμερικανίδα Ιρέν. Η συνάντηση καταλήγει στο διαμέρισμά του, όπου όλα δείχνουν πως οι δύο ήρωες θα περάσουν μια ευχάριστη ερωτική βραδιά. Κι όμως, σύντομα καταλαβαίνουμε πως κάθε χαρακτήρας αποζητά πολλά περισσότερα από αυτή τη φαινομενικά ανάλαφρη συνάντηση, καθώς αποκαλύπτονται κρυφές σκέψεις και διλήμματα που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στους ήρωες και τον πολιτισμό που ο καθένας αντιπροσωπεύει.

Τρεις λόγοι για να δείτε την παράσταση

Είδαμε την Barcelona στο Πτι Παλαί και φεύγοντας από θέατρο μόνο θετικά συναισθήματα είχαμε για την παράσταση που μόλις παρακολουθήσαμε. Γιατί, λοιπόν, αξίζει να τη δείτε:

#1 Ένα σύγχρονο έργο

Τα τελευταία χρόνια τα σύγχρονα έργα κερδίζουν όλο και περισσότερο τους θεατές, καθώς μιλάνε απευθείας σε αυτούς με όρους σημερινούς. Το Barcelona γράφτηκε από τη Bess Wohl, μόλις το 2013 και σε όποιες σκηνές και αν έχει ανέβει, σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Πρόκειται για ένα έργο με εντάσεις και ανατροπές, αλλά και απρόσμενες κωμικές στιγμές. Θίγει θέματα όπως η θλίψη, ο θάνατος, η μοναξιά, η διαχείριση της απώλειας, οι συμβατικές σχέσεις, αλλά και η ελπίδα που όλοι χρειαζόμαστε, όταν όλα γύρω μας καταρρέουν. Μια ελπίδα που πολλές φορές έρχεται από εκεί που δεν το περιμένουμε, από τον άνθρωπο που μετατρέπει τη ρωγμή σε πάθος για ζωή, επουλώνοντας τα τραύματα. Είναι, όμως, κι ένα γλυκόπικρο ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

#2 Το εκρηκτικό δίδυμο Μαυρομάτη – Λεβεντογιάννης

Πρόκειται για δύο από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της νέας γενιάς και η χημεία τους στη σκηνή είναι εκρηκτική και το δυνατό σημείο της παράστασης, καθώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης αποδίδει πειστικά τον μυστηριώδη και σκοτεινό Μάνουελ, ενώ η Ηλιάνα Μαυρομάτη είναι σαρωτική ως Ιρέν. Μπορεί να είχε μόλις 20 μέρες -όπως είπε και η ίδια στη συνέντευξή της στο Newsbeast– για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, αφού αντικατέστησε τη Δανάη Σκιάδη, όμως, σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Είναι σαν να προετοιμαζόταν από καιρό για τον συγκεκριμένο ρόλο. Έχει στο παίξιμό της μια δροσιά και φρεσκάδα, το ύφος της είναι καθηλωτικό, όπως και το έντονο βλέμμα της και γενικά σε πείθει ότι είναι ο χαρακτήρας που υποδύεται.

#3 Η σκηνοθεσία

Ο Πάρις Ερωτόκριτου καταφέρνει να δημιουργήσει ένα «άγριο» μυστήριο, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον. Πετυχαίνει να δημιουργήσει ένα κλίμα αγωνίας, όπου μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ενώ σταδιακά το έργο παίρνει τις διαστάσεις του ερωτικού θρίλερ.

Ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια

Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης

Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Προπώληση: more.com

Πτι Παλαί: Ριζάρη 24, Παγκράτι