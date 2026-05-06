Η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ανηφορίζουν στον Λυκαβηττό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών που θα ενώσουν τις φωνές τους. Μία συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε κι εκείνος.

Τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της Ρόζας. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι να ονειρεύονται ταξίδια και μια θάλασσα στη σκάλα.

Και θα είναι εκεί στον Λυκαβηττό οι δικοί του άνθρωποι που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του τιμώντας γι΄ άλλη μια φορά τον Θάνο Μικρούτσικο. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, που μοιράστηκαν πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα με τον Θάνο και μαζί τους η Μαρία Παπαγεωργίου, που συναντήθηκε με τη μουσική του τα τελευταία χρόνια.

Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου Μικρούτσικου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που τον θυμάται να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Κι εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττό για μια ακόμα φορά ο Θάνος Μικρούτσικος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ΄ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ΄ όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.

Όλα αυτά τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού, ενώ οι φίλοι του από τη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να χαρούν τα πιο ωραία του τραγούδια την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών).

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 20 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 2117700000

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird 18€ (οι πρώτες 500 θέσεις) – προπώληση: 20€ / Ταμείο το βράδυ της συναυλίας 22€