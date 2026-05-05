Στην καρδιά της αθηναϊκής νύχτας, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη διαχρονική αίγλη, το εμβληματικό Θέατρο Παλλάς ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 για να υποδεχθεί ένα γεγονός σπάνιας καλλιτεχνικής πολυτέλειας.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Μάριος Φραγκούλης και η εκθαμβωτική Deborah Myers ενώνουν τις φωνές και την σκηνική τους αύρα σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της απλής συναυλίας. H μοναδική αυτή συναυλία με τον τίτλο «Send in the Clowns», είναι φτιαγμένη από ερμηνείες βαθιάς ευαισθησίας και εσωτερικής έντασης, που δίνουν μια συγκλονιστική αφήγηση για την ανθρώπινη επιθυμία, τη ματαιότητα και την ομορφιά του εφήμερου.

Η λυρική τέχνη διασταυρώνεται με το διεθνές musical και τη σύγχρονη αισθητική του crossover.

Οι επιλογές του ρεπερτορίου, εκλεπτυσμένες και προσεκτικά επιμελημένες, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική, γεμάτη λάμψη, ένταση και ποιητική δραματουργία. Ο Μάριος Φραγκούλης, με την αξεπέραστη φωνητική του δεξιοτεχνία και τη σκηνική του ευγένεια, μαζί με την αγαπημένη του, η Deborah Myers μετατρέπουν κάθε ερμηνεία σε μια αισθητική εμπειρία υψηλής έντασης.

Οι φωτισμοί, η σκηνοθετική προσέγγιση και η συνολική αισθητική της παραγωγής συνθέτουν ένα περιβάλλον εκθαμβωτικής αρμονίας, όπου κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί τη δημιουργία μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για μια πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου η μουσική γίνεται συναίσθημα, η σκηνή μετατρέπεται σε όνειρο και η τέχνη αποκτά τη λάμψη που της αξίζει. Μια βραδιά για όσους αναγνωρίζουν την αληθινή κομψότητα, για όσους επιζητούν την ένταση του συναισθήματος και για εκείνους που γνωρίζουν ότι η τέχνη, όταν απογειώνεται, γίνεται εμπειρία ζωής.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Μουσικοί

Βιολί: Περικλής Τιμπλαλέξης

Βιόλα: Ελισάβετ Σκούρα

Τσέλο: Μιχάλης Πορφύρης

Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας

Κόρνο: Άγγελος Μιχαήλ

Κιθάρα: Μιχάλης Τσιφτσής

Πιάνο: Στάθης Σούλης

Ντραμς: Κώστας Μυλωνάς

Πλήκτρα: Δημήτρης Ανδρεάδης

Κρουστά: Αλέξης Κώστας

Πνευστά: Μαρίνος Γαλατσινός

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας

Τεχνική Επιμέλεια

Ηχολήπτης foh: Δημήτρης Μπουρμπούλης

Ηχολήπτης σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης

Autoq: Ανδρέας Κακουλάκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Χαραλάμπους / Azaad

Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα

Photo: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παραστάσεις: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: ticketservices.gr

Τηλεφωνικά: 2107234567

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 70€

ΖΩΝΗ Α: 65€

ΖΩΝΗ Β: 55€

ΖΩΝΗ Γ: 50€

ΖΩΝΗ Δ: 45€

ΖΩΝΗ Ε: 35€

ΖΩΝΗ ΣΤ: 25€

Στην τιμή κάθε εισιτηρίου περιλαμβάνεται ποσό 5€ για τη στήριξη του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα Αθήνα