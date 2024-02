O Χριστόφορος Σταμπόγλης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος έλληνας βαθύφωνος που έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου, αφήνει για λίγο στην άκρη το οπερατικό ρεπερτόριο και μας προσκαλεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ, στη συναυλία «So in Love» με τα ωραιότερα τραγούδια αγάπης του Cole Porter [Κόουλ Πόρτερ], του βασιλιά του κλασικού αμερικάνικου μιούζικαλ. Πλαισιωμένος μουσικά από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, ο Χριστόφορος Σταμπόγλης θα μας ταξιδέψει στoν ερωτικό κόσμο του θρυλικού συνθέτη και τραγουδοποιού, ο οποίος έγραψε μερικά από τα πιο λαμπερά μιούζικαλ του 20ού αιώνα («Kiss me Kate», «Can Can» κ.ά.) αλλά και υπέροχες μελωδίες που έχουν αντέξει στον χρόνο και συνεχίζουν να συγκινούν τους ακροατές σε κάθε γωνιά του κόσμου: «I get a kick out of you», «Everytime we say goodbye», «I love Paris», «I’ve got you under my skin».

Η ιδέα της συναυλίας βασίζεται σε ηχογράφηση του 1958, στην οποία ο διάσημος ιταλός βαθύφωνος Cesare Siepi [Τσέζαρε Σιέπι] είχε ερμηνεύσει δώδεκα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Cole Porter. Γι’ αυτό άλλωστε τα περισσότερα τραγούδια της συναυλίας του Χριστόφορου Σταμπόγλη στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης προέρχονται από αυτή τη συλλογή.

Το πρόγραμμα της βραδιάς συμπληρώνουν τρεις αγαπημένες ορχηστρικές συνθέσεις: οι Εισαγωγές από την όπερα «Καντίντ» του Leonard Bernstein [Λέοναρντ Μπερνστάιν] και από το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» του George Gershwin [Τζωρτζ Γκέρσουιν] καθώς και ένα από τα δημοφιλέστερα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών, το Δεύτερο βαλς από το έργο «Σουίτες τζαζ» του Dmitri Shostakovich [Ντμίτρι Σοστακόβιτς].

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Δείτε το trailer της συναυλίας «So in Love» με τον Χριστόφορο Σταμπόγλη εδώ:

Τιμές εισιτηρίων 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 11 € ● 17 € ● 24 € ● 29 € ● 34 € ● 40 €

megaron.gr