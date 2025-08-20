Η Βιέννη επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει την Eurovision 2026, τη μεγαλύτερη ζωντανή τηλεοπτική μουσική διοργάνωση στον κόσμο, ανακοίνωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας ORF.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρόκειται να διεξαχθεί τη δεύτερη/τρίτη εβδομάδα του Μαΐου. Ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, ο δεύτερος ημιτελικός την Πέμπτη 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο 16 Μαΐου.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία, μετά το 1967 και το 2015, όπου η Βιέννη θα διοργανώσει τη Eurovision.