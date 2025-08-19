Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για περισσότερες από δυο δεκαετίες, έχει έναν μαγικό τρόπο να σε κάνει να περνάς αξέχαστα στις συναυλίες του. Αν έχεις βρεθεί σε μία από αυτές, όλα τα χρόνια που βρίσκεται στο μουσικό στερέωμα, ξέρεις καλά τι εννοούμε.

Και αυτή τη μαγεία του, πρόκειται να φέρει τον Σεπτέμβριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού! Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με αμέτρητα hits και μοναδική σκηνική ενέργεια, υπόσχεται να μας παρασύρει σε μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση.

Από το «Βυθός», το «Δεν Φεύγω», τα «Χέρια Ψηλά» και το «Καλοκαίρι Μου» μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γιορτής όπου το κοινό γίνεται ένα με τη μουσική. Μαζί του ο εκρηκτικός ZAF, σε μια συνεργασία που απογειώνει κάθε βραδιά με ρυθμό και πάθος.

Μια μεγάλη μουσική εμπειρία: ένα ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές μας, με τραγούδια που μας ένωσαν, μας συγκίνησαν, μας σήκωσαν από τη θέση μας. Είναι κάτι παραπάνω από μια συναυλία — είναι μια βραδιά που δεν επαναλαμβάνεται.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μάς περιμένει να τραγουδήσουμε μαζί, να νιώσουμε, να θυμηθούμε και – πάνω απ’ όλα – να περάσουμε αξέχαστα!

Μαζί του επί σκηνής οι αγαπημένοι, πιστοί φίλοι και καταξιωμένοι μουσικοί:

Σόλωνας Αποστολάκης | Πλήκτρα & Ενορχήστρωση

Σπύρος Μάζης | Μπάσο

Άγγελος Αϊβάζης | Κιθάρες

Δημήτριος Τσόλης | Τύμπανα

Νικόλας Πλάτων | Τρομπέτα

Μαλλιούρας Τάσος και Πανταζής Φώτης | Ηχολήπτες

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Προπώληση εισιτηρίων: more.com