Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι «λυπάται» που απορρίφθηκαν επανειλημμένα προτάσεις του να σκηνοθετήσει μια ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Ο Σπίλμπεργκ μπορεί να είναι ο σκηνοθέτης με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, αλλά τώρα μίλησε για το γεγονός ότι του απέρριψαν επανειλημμένα αίτημα να σκηνοθετήσει μια ταινία της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος στο podcast «The Rest Is Entertainment» και κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξήγησε πώς ο παραγωγός ταινιών Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι αγνόησε τα αιτήματά του. «Λυπάμαι που δεν με προσέγγισαν για να κάνω μια ταινία του Μποντ», είπε απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Προσέγγισα τον Κάμπι Μπρόκολι αφού η ταινία “Τα Σαγόνια του Καρχαρία” (Jaws) είχε μεγάλη επιτυχία. Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία με τον Τζέιμς Μποντ από την ημέρα που είδα το “Dr. No”. Έτσι τηλεφώνησα στον Κάμπι μετά την ταινία “Τα Σαγόνια του Καρχαρία” και προσφέρθηκα εθελοντικά. Είπα: “Αν χρειάζεστε σκηνοθέτη, θα ήθελα πολύ να τον σκηνοθετήσω». Και εκείνος είπε: “Όχι”» τόνισε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο Σπίλμπεργκ είπε ότι συνάντησε τον εκλιπόντα παραγωγό για άλλη μια φορά μετά την κυκλοφορία του θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του 1977, “Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου” (Close Encounters of the Third Kind). Μετά την επιτυχία της ταινίας ο Μπρόκολι ζήτησε να χρησιμοποιήσει το πεντάφωνο μουσικό μοτίβο για την ταινία του Τζέιμς Μποντ, «Moonraker».

Ο σκηνοθέτης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ότι είδε το αίτημα ως έναν τρόπο να προσπαθήσει να συμμετάσχει στην κινηματογραφική σειρά.

«Είπα: “Θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα σου δώσω την άδεια να χρησιμοποιήσεις το μουσικό μοτίβο αν με αφήσεις να σκηνοθετήσω μια ταινία του Μποντ”. Και είπε: “Όχι”. Αλλά του έδωσα τη μουσική ούτως ή άλλως» τόνισε. «Έτσι, με απέρριπταν συνεχώς. Ποτέ δεν μου εξήγησε γιατί δεν με άφηνε να μπω στην οικογένεια του Μποντ» ανέφερε ο Αμερικανός σκηνοθέτης.

Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι μίλησε με τον σκηνοθέτη του «Star Wars», Τζορτζ Λούκας, για την εμπειρία του με τον Μπρόκολι. Ο Λούκας στη συνέχεια άνοιξε τον δρόμο για να συμμετάσχει ο Σπίλμπεργκ στο franchise του Ιντιάνα Τζόουνς. «Τότε ήταν που ο Τζορτζ ανέφερε: “Έχω κάτι καλύτερο από τον Μποντ. Λέγεται Ιντιάνα Σμιθ”, όπως λεγόταν τότε. Μου είπε την υπόθεση της σειράς Ιντιάνα Τζόουνς και έτσι πήρα αυτή τη δουλειά», εξήγησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.