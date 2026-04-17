Στο επίκεντρο του φετινού CinemaCon, βρέθηκε η παρουσίαση του τρέιλερ για το γουέστερν «As Deep As the Grave», το οποίο φέρνει για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη, μια ψηφιακά δημιουργημένη εκδοχή ενός θρύλου του Χόλιγουντ, με τη πλήρη συγκατάθεση της οικογένειάς του.

Ο Βαλ Κίλμερ είχε επιλεγεί για τον ρόλο του πατέρα Φίνταν πολύ πριν από τον θάνατό του, την 1η Απριλίου 2025, σε ηλικία 65 ετών, σύμφωνα με τον Guardian. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή, ο ηθοποιός δεν πρόλαβε να γυρίσει καμία σκηνή. Οι δημιουργοί της ταινίας σε συνεργασία με την οικογένεια και ιδιαίτερα με την κόρη του Μερσέντες, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη βρετανική εταιρεία Sonantic. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, κατάφεραν να αναπαραστήσουν ψηφιακά τη μορφή και τη φωνή του.

Ο Βαλ Κίλμερ, ο οποίος το 2014 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λάρυγγα και είχε υποβληθεί σε επίπονες θεραπείες και δύο τραχειοτομές είχε χρησιμοποιήσει ξανά την τεχνητή νοημοσύνη για τη σύντομη εμφάνισή του στο «Top Gun: Maverick» το 2022.

Στο «As Deep As the Grave» υποδύεται έναν καθολικό ιερέα με βαθιές πνευματικές ρίζες στους Ιθαγενείς Αμερικανούς.

Το τρέιλερ αποκάλυψε ότι ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός και εκτείνεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παρουσιάζεται τόσο ως νεαρός άνδρας όσο και ως μια ηλικιωμένη, απόκοσμη φιγούρα ενώ στο τελευταίο πλάνο σκύβει μπροστά σε ένα παιδί και του λέει: «Μη φοβάσαι τους νεκρούς και μη φοβάσαι ούτε εμένα».

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κέρτε Βόρχες επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας του Κίλμερ εμφανίζεται για περισσότερο από μία ώρα στην ταινία. Το καστ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει επίσης τους Τομ Φέλτον, Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν και Άμπιγκεϊλ Λόρι.

To φιλμ βασίζεται στην πραγματική ιστορία των αρχαιολόγων Αν και Έρλ Μόρις και των ανασκαφών τους στο Canyon de Chelly της Αριζόνα, στην προσπάθειά τους να φωτίσουν την ιστορία των Ναβάχο.

Μιλώντας στο Variety τον Μάρτιο, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι το σενάριο ήταν «σε μεγάλο βαθμό σχεδιασμένο γύρω» από τον Κίλμερ. «Βασίστηκε στην καταγωγή του από τους ιθαγενείς Αμερικανούς, καθώς και στους δεσμούς και την αγάπη του για τη Νοτιοδυτική Αμερική», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως μετά το θάνατό του «η οικογένειά του συνέχιζε να λέει πόσο σημαντική θεωρούσε την ταινία».

Σε δήλωσή της, η Μερσέντες Κίλμερ τόνισε ότι ο πατέρας της «πάντα έβλεπε τις νέες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως ένα εργαλείο για να διευρυνθούν οι δυνατότητες της αφήγησης. Αυτό το πνεύμα είναι κάτι που όλοι τιμούμε στη συγκεκριμένη ταινία, της οποίας ήταν αναπόσπαστο μέρος».