Σε καραντίνα ο πρωθυπουργός της Εσθονίας: Ήρθε σε επαφή με άνθρωπο που είχε κορονοϊό

Σε καραντίνα βρίσκεται από την Παρασκευή (04/12) ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Γιούρι Ράτας. Έτσι, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, στις Βρυξέλλες, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση της χώρας του.

«Αντιλήφθηκα σήμερα ότι την Τετάρτη ήρθα σε επαφή με ένα πρόσωπο που στη συνέχεια βρέθηκε θετικό στην Covid-19», έγραψε στο Twitter ο Ράτας.

«Φορώ μάσκα και τηρώ τις αποστάσεις», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα και αισθάνεται «καλά».

I found out today that on Wednesday I had been in contact with a person who later tested positive for COVID-19. I wore a mask & kept my distance.

I will remain in self-isolation & follow all Health Board instructions. I do not have any symptoms & feel fine.

Let´s stay safe!

— Jüri Ratas (@ratasjuri) December 4, 2020