Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», χωρίς να αναφερθούν προβλήματα υγείας.

Στην περιοχή έσπευσε επίσης πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.

Φωτογραφία: mykonostoday.gr