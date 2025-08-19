Την πρώτη του νίκη σε σειρά Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής απόψε στη Λοζάνη. Ο Έλληνας πρωταθλητής του Επί Κοντώ πέρασε για ακόμα μία φορά τα έξι μέτρα (6.02) καθώς δεν τον εμπόδισαν οι κακές καιρικές καιρικές συνθήκες και η βροχή που έπεφτε στην ελβετική πόλη.

Ο «Μανόλο» πέρασε κατά σειρά τα 5.72 και τα 5.92 εξασφαλίζοντας την πρωτιά. Στη συνέχεια κατάφερε τα 6.02μ με την τρίτη του προσπάθεια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γάλλο Ρενό Λαβιλενί με 5.82μ και στην τρίτη τον συμπατριώτης του Τιμπό Κολέ με την ίδια επίδοση.

Ο αγώνας έγινε σε δρόμο (street event) και όχι στο στάδιο, ενώ ο Καραλής πέρασε τα 6μ. για δέκατη φορά μέσα στη σεζόν.