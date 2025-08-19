Βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια απαγγέλθηκαν στον Βούλγαρο οδηγό του φορτηγού που εμπλέκεται σε τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στην Εγνατία.

«Η κατάθεση του οδηγού όταν του επιτρέψουν οι συνθήκες της υγείας του θα ρίξουν φως» ανέφερε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Νίκος Ρήγας μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αυτό που ερευνούν οι Αρχές είναι αν ο οδηγός είχε κάνει χρήση αλκοόλ, αν είχε αλλού στραμμένη την προσοχή του, αν δεν είδε την ουρά των 600 μέτρων των διοδίων. Ο εισαγγελέας που πήγε στο νοσοκομείο άσκησε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο Βούλγαρος οδηγός μετά τη χειρουργική επέμβαση στο χέρι παραμένει φρουρούμενος σε θάλαμο του νοσοκομείου της Κομοτηνής. Δεν έχει δώσει ακόμα κατάθεση λόγω της κατάστασης της υγείας του. Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από το δείγμα αίματος που του πήραν για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ και άλλες ουσίες.

Έχει οριστεί πραγματογνώμονας για να εκτιμήσει με τι ταχύτητα κινούνταν το φορτηγό. Βιντεοληπτικό υλικό δεν υπάρχει. Την Τετάρτη το πρωί θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή στα τρία θύματα.