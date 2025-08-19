Σάλο προκαλεί στη Βρετανία η απόφαση δικαστηρίου να επιβάλει ποινή «χάδι» σε πατέρα που επιχείρησε να πνίξει την κόρη του και μάλιστα στο σχολείο, ώστε να μη θεωρηθεί ότι υπάρχει «ισλαμοφοβία».

Ο 44χρονος Ihsan Ali καταδικάστηκε οριακά σε τρία χρόνια φυλάκισης για αδικήματα κατά της κόρης του Fatima και όχι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι δεν μετανιώνει. Συγκεκριμένα, έλαβε ποινή φυλάκισης 14 μηνών για επίθεση δευτέρου βαθμού, 12 μήνες για παράνομη φυλάκιση και 182 ημέρες για επίθεση τέταρτου βαθμού, ενώ για 10 χρόνια απαγορεύτηκε να έρθει σε επαφή με το παιδί του.

Η Daily Mail, έγραψε ότι όλα έγιναν πριν από δύο χρόνια στο σχολείο που πήγαινε η Fatima και μάλιστα έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο δικαστήριο αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Τότε, ο Ihsan είχε κανονίσει η κόρη του να παντρευτεί έναν αρκετά μεγαλύτερο άνδρα από το Ιράκ, ενώ θα έπρεπε να ταξιδέψει στη χώρα της Μέσης Ανατολής και να μείνει μαζί του. Εκείνη αρνήθηκε και απείλησε να φύγει από το σπίτι, οπότε μαζί με τη μητέρα της πήγαν στο σχολείο για να το διευθετήσουν.

Μόλις είδε το παιδί του, το έπιασε από το λαιμό και το έσφιξε τόσο δυνατά που έκοψε την ανάσα του και σταμάτησε μόνο όταν επενέβη ένας φίλος της, καθώς ο πατέρας έστρεψε την προσοχή σε αυτόν και ξεκίνησε να τον χτυπάει.

Η ανήλικη τότε κοπέλα κατέθεσε ότι ο πατέρας της πήγε να διαπράξει έγκλημα τιμής και ζήτησε την καταδίκη του, όπως και της μητέρας της. «Τούς αγαπώ, αλλά δεν είναι άνθρωποι, είναι τέρατα. Πήγαν να με σκοτώσουν μόνο και μόνο επειδή θέλησα να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου… Ο πατέρας μου με έπνιγε και η μητέρα μου κοιτούσε ατάραχη. Ποιος το κάνει αυτό στο παιδί του;», είπε στην κατάθεση της.

Ωστόσο, αυτή η κατάθεση δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, με την αστυνομία να την αναγνωρίζει, αλλά να δηλώνει «πως θα διαστρέβλωνε την πραγματικότητα». Επιπλέον, ο δικαστής Schaller απαγόρευσε οποιαδήποτε αναφορά σε «έγκλημα τιμής» ή «κανονισμένο γάμο ανήλικου με ενήλικα», με την αναπληρώτρια εισαγγελέα Heather Stone να στηρίζει την απόφαση, ισχυριζόμενη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, παρά τις διάφορες μαρτυρίες.

Η κοπέλα που πλέον έχει ενηλικιωθεί κατέθεσε στο δικαστήριο και με δάκρυα στα μάτια ζήτησε την καταδίκη των γονιών της, ιδιαίτερα του πατέρα. Εντούτοις, ο άνδρας έπεσε στα «μαλακά» και ο δικηγόρος του πανηγύρισε, ισχυριζόμενος ότι τυχόν καταδίκη θα ήταν αποτέλεσμα «ισλαμοφοβίας», καθώς «ο πατέρας είχε μια καθημερινή διένεξη με την κόρη του».