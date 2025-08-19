Ως «ιστορική» περιγράφει η γερμανική κυβέρνηση τη χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο και εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον μετακινηθεί προς την ευρωπαϊκή θέση. Το Βερολίνο επαναβεβαιώνει επίσης την βούλησή του συμμετάσχει σε αποστολή η οποία θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει σε εγγυήσεις ασφαλείας για την περίοδο που ακολουθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ (ARD, BILD) επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές και επισημαίνουν ότι η απόφαση για την ακριβή συνεισφορά της Γερμανίας θα ληφθεί μόνο όταν αποσαφηνιστεί το ευρύτερο πλαίσιο: Τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζονται; Σε ποιο βαθμό; Τι μπορεί να κάνει η ίδια η Ουκρανία για την ασφάλειά της; Ποιες εγγυήσεις θα προσφέρουν άλλα κράτη και κυρίως οι ΗΠΑ; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ιστορική» τη χθεσινή σύνοδο στον Λευκό Οίκο, με την συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η δυναμική της προηγούμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα έχει αντιστραφεί, ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό αναπροσανατολιστεί προς την ευρωπαϊκή θέση.

Αναφερόμενος στο θέμα της γερμανικής συνεισφοράς σε δύναμη εγγύησης της ασφάλειας της Ουκρανίας, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν «με πολιτικά και στρατιωτικά κριτήρια» και διευκρίνισε ότι η μορφή της γερμανικής συνεισφοράς δεν έχει ακόμη καθοριστεί. «Λαμβάνουμε υπ’όψιν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, μια πιθανή συνεισφορά από τις ΗΠΑ και τον συντονισμό με τους στενότερους εταίρους μας. Επιπλέον, πρέπει επίσης να εξεταστεί ποια προθυμία θα επιδείξει η Ρωσία για να καταλήξει σε ειρηνευτική διευθέτηση. Η γερμανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για μια λύση. Ειδικά αυτές τις μέρες, γνωρίζουμε την ευθύνη μας στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε με τους πιο κοντινούς εταίρους μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα αναπτυχθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ