Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο εισέβαλε σε εστιατόριο του Τέξας, την ώρα που δύο food influencers έκαναν κριτική στο γεύμα τους.

Οι Nina Unrated και Patrick Blackwood βρίσκονταν στο CuVee’s Culinary Creations στο Χιούστον, όταν ένα SUV έσπασε το τζάμι της καμπίνας όπου κάθονταν, παρασύροντάς τους από τις θέσεις τους. Το ζευγάρι, που στο παρελθόν είχε σχέση, δημοσίευσε το βίντεο στο κοινό τους κανάλι στο YouTube, «Unrated Ex Files».

Στο βίντεο φαίνονται να τσουγκρίζουν τα μικρά σάντουιτς τους και να απολαμβάνουν το γεύμα – σολομό σε ψωμάκια, στρείδια, μακαρόνια με τυρί σε τρεις εκδοχές (κλασικά, με αστακό και με τρούφα), γαρίδες με σιμιγδάλι και κοκτέιλ – όταν ξαφνικά το όχημα έπεσε πάνω στη γυάλινη πρόσοψη με ταχύτητα 55-65 χλμ./ώρα. «Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Το τζάμι έσπασε παντού, επικράτησε χάος, και το αυτοκίνητο χτύπησε ακριβώς δίπλα στον Patrick. Ήμασταν εκατοστά μακριά από την καταστροφή. Από θαύμα είμαστε και οι δύο ζωντανοί», δήλωσαν.

Οι δύο influencers μετέφεραν την εμπειρία τους και από το νοσοκομείο, δείχνοντας τις κακώσεις και τα τραύματά τους. Η Nina ανέφερε: «Έχω γυαλιά σε όλο το σώμα… δεν νιώθω καλά», ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες με κοψίματα και μελανιές. Σε ανάρτησή της στο Instagram είπε: «Μας χτύπησε κατευθείαν, εκείνη τη στιγμή που έτρωγα ένα σάντουιτς με σολομό. Ήταν από το πουθενά, αλλά επιβιώσαμε. Αυτή η εμπειρία μού έδειξε ποιοι άνθρωποι έχουν σημασία στη ζωή. Δεν υπάρχει χρόνος για κακίες και θυμό».

Ο Patrick, από την πλευρά του, έδειξε τα τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του, που χρειάστηκαν ράμματα, τονίζοντας: «Είμαι ευγνώμων που είδα μια ακόμη μέρα. Φεύγω από τα μικρά και ασήμαντα με έναν μεγάλο σκοπό».

Και οι δύο υπογράμμισαν πόσο τυχεροί αισθάνονται: «Αυτό που ζήσαμε μάς έκανε να καταλάβουμε πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Το αύριο δεν είναι δεδομένο. Κάνε αυτό που θέλεις σήμερα, ζήσε ευτυχισμένος σήμερα, άφησε πίσω σου ό,τι σε βαραίνει. Δεν υπάρχει χρόνος για ανοησίες. Νιώθουμε ότι μας δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία και θα την αξιοποιήσουμε στο έπακρο».

Οι αρχές της κομητείας Χάρις δήλωσαν στη Daily Mail ότι η γυναίκα οδηγός «νόμιζε πως είχε βάλει το αυτοκίνητο στο “parking” και όταν σήκωσε το πόδι από το φρένο, το όχημα κύλησε και έπεσε στο κτίριο, σπάζοντας τα τζάμια».

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, η οδηγός δεν τραυματίστηκε, αλλά θα λογοδοτήσει για τις ζημιές που προκάλεσε το «απίθανο ατύχημα». Το CuVee’s Culinary Creations διευκρίνισε ότι παραμένει ανοιχτό Παρασκευή έως Κυριακή, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία κοστολόγησης των επισκευών.