Ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες επαναλαμβάνει διαρκώς ότι έχει καταφέρει να σταματήσει έξι πολέμους – «έναν κάθε μήνα», όπως λέει ο ίδιος – και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί προηγουμένως να γίνει συζήτηση για κατάπαυση του πυρός.

Η αφήγηση αυτή συνδέεται με την επιθυμία του να μείνει στην Ιστορία ως «ο Πρόεδρος της Ειρήνης», ενώ δεν λείπουν και οι φήμες ότι πιέζει παρασκηνιακά για να προταθεί για Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο, οι αιματηρές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Γάζα συνεχίζονται, γεγονός που καθιστά τον ισχυρισμό του αρκετά αμφιλεγόμενο. Ας δούμε σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται και πόσο ρεαλιστικός είναι ο ισχυρισμός του.

Ιράν – Ισραήλ

Στις 24 Ιουνίου, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες που είχαν κλιμακωθεί μετά τον βομβαρδισμό της Τεχεράνης 11 ημέρες νωρίτερα. ΗΠΑ και Κατάρ έπαιξαν ρόλο μεσολαβητή, αλλά η καθοριστική εξέλιξη ήταν η αμερικανική επιδρομή σε στόχους του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το καθεστώς της Τεχεράνης απάντησε με ένα περιορισμένο, προαναγγελθέν χτύπημα, χωρίς διάθεση κλιμάκωσης. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η όποια «επιτυχία» του Τραμπ δεν σχετίζεται με διπλωματική δεινότητα, αλλά με την ισχύ των αμερικανικών όπλων.

Ινδία – Πακιστάν

Τον Μάιο οι δύο χώρες αντάλλαξαν πυραύλους για το Κασμίρ, με αποτέλεσμα ένταση που έληξε στις 10 Μαΐου με συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο μέσω μακρών συνομιλιών με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν. Το Νέο Δελχί, ωστόσο, αρνείται κάθε ξένη διαμεσολάβηση, τονίζοντας ότι η συμφωνία προέκυψε απευθείας από τις στρατιωτικές ηγεσίες των δύο πλευρών.

Ρουάντα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Στις 27 Ιουνίου, στον Λευκό Οίκο, υπογράφηκε συμφωνία για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που διαρκούσε δεκαετίες και έχει στοιχίσει εκατομμύρια ζωές. Ο Τραμπ μετέτρεψε την τελετή σε προσωπικό θρίαμβο, όμως πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάληξη οφείλεται κυρίως στην κόπωση των δύο πλευρών, που ήδη είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προτού εμφανιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος ως «μεσολαβητής».

Αίγυπτος – Αιθιοπία

Η διαμάχη για το μεγάλο φράγμα στον Νείλο παραμένει ανοιχτή. Ο Τραμπ στο παρελθόν είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να μεσολαβήσει, ενώ τώρα απλώς πήρε θέση υπέρ της Αιγύπτου, κατηγορώντας την Αιθιοπία ότι απέρριψε το σχέδιο που ο ίδιος είχε εισηγηθεί. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε πόλεμος που αποτράπηκε.

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Στα τέλη Ιουλίου, οι δύο χώρες συγκρούστηκαν σε συνοριακές περιοχές με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Ο Τραμπ απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων αν δεν σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Στις 28 Ιουλίου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός, που όμως χαρακτηρίζεται από τους παρατηρητές «εξαιρετικά εύθραυστη».

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν

Στις αρχές Αυγούστου, οι δύο χώρες υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο συμφωνία ειρήνης. Ο Τραμπ έκανε λόγο για «αιώνια φιλία», μια εκτίμηση που δεν συμμερίζονται οι περισσότεροι αναλυτές. Αν και δεν υπήρχε ανοιχτό μέτωπο συγκρούσεων, η τελετή παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο ως σημαντικό επίτευγμα.

Σερβία – Κόσοβο

Στις 27 Ιουνίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε πόλεμο ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσοβο, απειλώντας το Βελιγράδι με κυρώσεις. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική κινητοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ το συμπεριέλαβε στον κατάλογο των «πολέμων που σταμάτησε».

