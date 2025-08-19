Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, επισκέφθηκε το Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να προκαλέσει τον Υπουργό Πιτ Χέγκσεθ σε έναν διαγωνισμό pushups, δηλαδή διαγωνισμό γυμναστικής γνωστό ως «Πρόκληση Πιτ και Μπόμπι», στο πλαίσιο της καμπάνιας της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των Αμερικανών, όπως αναφέρει η nypost.

Το βίντεο, που παρουσιάστηκε αρχικά στο Fox News Digital, δείχνει τους δύο υπουργούς να εκτελούν 50 έλξεις και 100 κάμψεις σε λιγότερο από πέντε λεπτά, παρουσία μελών του Πολεμικού Ναυτικού και των Πεζοναυτών. Ο 71χρονος Κένεντι εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό του ντύσιμο – τζιν και T-shirt – και δήλωσε: «Δεχτήκαμε τη μεγάλη πρόκληση, 50 έλξεις και 100 κάμψεις. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε σε κάτω από πέντε λεπτά».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο κίνημα “Make America Healthy Again” που προωθεί ο Κένεντι, το οποίο δίνει έμφαση στην κατανάλωση μη επεξεργασμένων τροφών και την άσκηση, ενώ ο Χέγκσεθ εστιάζει στην επαναφορά αυστηρών προτύπων φυσικής κατάστασης στις ένοπλες δυνάμεις. «Εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ο Χέγκσεθ στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος σε δημοσίευμα που αποκάλυπτε ότι τα δύο τρίτα των στρατιωτικών είναι υπέρβαροι. «Αυτό αλλάζουμε. Θα είμαστε fit, όχι fat».

Στον διαγωνισμό, ο Χέγκσεθ τερμάτισε σε 5:25, νικώντας οριακά τον Κένεντι, ενώ αρκετοί Πεζοναύτες πέτυχαν τον στόχο σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, με έναν μάλιστα να ολοκληρώνει την πρόκληση σε λιγότερο από τρία λεπτά. «Αυτό ήταν έμπνευση του Προέδρου Τραμπ», σχολίασε ο Κένεντι, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία στοχεύει να παρακινήσει τους Αμερικανούς να ασκηθούν και να βελτιώσουν τη διατροφή τους.

Οι δύο υπουργοί προκάλεσαν και τον Υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, να δοκιμάσει την πρόκληση, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ στήριξε δημοσίως το κίνημα MAHA και την προσπάθεια αναβάθμισης της φυσικής αγωγής. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι επί προεδρίας του επανέφερε το Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης για τα αμερικανικά σχολεία, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα που είχε θεσπίσει ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ για το παράδειγμα. Make America Healthy Again. Fit, not fat. Μαζί δημιουργούμε μια γενιά έτοιμη να υπερασπιστεί το έθνος», κατέληξε ο Χέγκσεθ.