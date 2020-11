Υποστηρικτές του Μπάιντεν πανηγυρίζουν τη νίκη στις εκλογές χορεύοντας το «All I Want For Christmas Is You»

Η Μαράια Κάρεϊ πρόσθεσε τη σφραγίδα της έγκρισης σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται υποστηρικτές του Τζο Μπάιντεν να χορεύουν υπό τους ήχους της κλασικής χριστουγεννιάτικης επιτυχίας της «All I Want For Christmas Is You». Η στιγμή έχει γίνει viral στην Αμερική.

Το εορταστικό πάρτι πραγματοποιήθηκε μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε το βίντεο στον δικό της λογαριασμό στο Twitter και έγραψε: «Είδα αυτό χθες βράδυ κατά τη διάρκεια των δικών μας εορταστικών στιγμών! Το παρακολουθώ και μοιράζομαι τα συναισθήματα χαράς και ευτυχίας με όλους σας!».

Saw this last night during our own celebratory moments! Watching this and sharing the feelings of joy and happiness with you all!!Let's remember to stay safe so we can really have the most FESTIVE Christmas yet 🎄🎄🎄🥳🥳🥳 https://t.co/vVnpPxUcVd

