Αναβρασμός επικρατεί στο ΝΑΤΟ για την έκρηξη που σημειώθηκε στην Πολωνία, καθώς αποδείχτηκε ότι οφείλεται σε drone που εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία και όχι σε ένα τυχαίο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Władysław Kosiniak-Kamysz, χαρακτήρισε το περιστατικό πρόκληση για τη Βορειοατλαντική συμμαχία, καθώς το αντικείμενο όχι μόνο δεν εντοπίστηκε έγκαιρα, αλλά και αρκετά αργότερα.

Σύμφωνα με το Business Insider το ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο το βράδυ της Τρίτης ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κατά την πτήση εξερράγη, με τις πληροφορίες να διίστανται. Ορισμένες υποστηρίζουν ότι η έκρηξη έγινε στον αέρα και άλλες πως σημειώθηκε, επειδή κατέπεσε.

Το χωράφι στο οποίο εντοπίστηκε το drone

Όπως και να έχει όμως, η άμυνα της Πολωνίας, χώρας που επί της ουσίας είναι τα σύνορα του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, ενεργοποιήθηκε μετά την παραβίαση, ενώ ο εντοπισμός του αντικειμένου έγινε το πρωί και φέρεται τυχαία, παρά τις σχετικές αναφορές.

Ένας πρώτος έλεγχος έδειξε ότι πρόκειται για ρωσική απομίμηση του ιρανικού drone Shahed, για το οποίο η Ρωσία έλαβε την άδεια από το Ιράν, ώστε να το παρασκευάζει μόνη της, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το συγκεκριμένο ρωσικό drone φέρεται να ήταν stealth έκδοση, αποτελούμενο από κινεζικό κινητήρα και μερικά άλλα εξαρτήματα προερχόμενα από το Πεκίνο. Επιπλέον, φέρεται να χρησίμευσε ως δόλωμα, φέροντας μια μικρή εκρηκτική κεφαλή, ώστε να μπορεί να αυτοκαταστραφεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πετούσε σε χαμηλό ύψος, οπότε για αυτό δεν έγινε αντιληπτό, αλλά μερικοί ειδικοί υποστήριξαν ότι η μη αναγνώριση θα μπορούσε να οφείλεται στην τεχνολογία που χρησιμοποίησε.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ενώ είναι άγνωστο το μέρος εκτόξευσης, με τη στρατιωτική βάση του Καλίνιγκραντ να θεωρείται ως το πιο πιθανό μέρος, επειδή είναι κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Σημειώνεται, ότι η άμυνα της Πολωνίας και δη η αεράμυνα θεωρητικά βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση μετά από αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Τότε, ένας ουκρανικός πύραυλος ξέφυγε της πορείας του και αντί να πλήξει ρωσικά στρατεύματα κατέληξε στην Πολωνία, σκοτώνοντας δύο Πολωνούς.