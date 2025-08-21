Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα του γυναικείου ΝΒΑ στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, όταν ένας 32χρονος οπαδός πέταξε από τις κερκίδες ένα sex toy, χτυπώντας μια 12χρονη θεατή στο πόδι.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Charles Burgess από το Ντέιτον του Οχάιο και παραδόθηκε μόνος του το πρωί της Τετάρτης στο 78ο Αστυνομικό Τμήμα του Μπρούκλιν. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Αυγούστου, λίγο πριν τις 9 μ.μ., κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των New York Liberty.

Η αστυνομία τον συνέλαβε και του απήγγειλε κατηγορίες για δύο αδικήματα επίθεσης. Ο Burgess, που σύμφωνα με τις αρχές δεν είχε ποινικό παρελθόν στη Νέα Υόρκη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έπειτα από την εμφάνισή του στο Ποινικό Δικαστήριο του Μπρούκλιν.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή που το αντικείμενο έπεσε δίπλα στη 12χρονη, προκαλώντας της σοκ. «Το πέταξαν από ψηλότερα, αλλά σίγουρα από το ίδιο τμήμα. Το κορίτσι άρχισε να ουρλιάζει και να τρομάζει για μισό λεπτό, με αποτέλεσμα να στραφούν όλοι οι γύρω προς το μέρος της», ανέφερε θεατής που μίλησε στη New York Post.

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου απομάκρυναν άμεσα το αντικείμενο και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, με τις Liberty να κερδίζουν τις Dallas Wings με 85-76.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Την ίδια ημέρα, η σταρ των Indiana Fever, Sophie Cunningham, δέχθηκε επίσης χτύπημα από παρόμοιο αντικείμενο σε άλλο αγώνα, απέναντι στις Los Angeles Sparks, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στα γήπεδα.