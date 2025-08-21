Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ένοχους χωρίς ελαφρυντικά δύο αλλοδαπούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα 32 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Μύκονο την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, με την κατηγορία της εκβίασης ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Διαμένοντας στο ξενοδοχείο, οι δύο κατηγορούμενοι δημοσίευσαν μια σειρά από αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, τα οποία στόχευαν να βλάψουν τη φήμη της επιχείρησης. Στη συνέχεια, απαίτησαν από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου να τους καταβληθεί ένα χρηματικό ποσό και να τους παρασχεθούν επιπλέον δωρεάν υπηρεσίες, με αντάλλαγμα τη διαγραφή των σχολίων αυτών.

Η διεύθυνση του καταλύματος, ωστόσο, δεν υπέκυψε στις πιέσεις και κατήγγειλε αμέσως την υπόθεση στις αρχές.

Όπως αναφέρει το cyclades24, ύστερα από καταγγελία της υπεύθυνης της μονάδας, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου οργάνωσε επιχείρηση. Στο πλαίσιο της έρευνας προσημειώθηκε ποσό 2.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε από υπάλληλο στους δράστες. Αφού εκείνοι καταμέτρησαν τα χρήματα και προχώρησαν στη διαγραφή των σχολίων, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Με απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών έκαστος και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με 30 ημέρες πραγματική έκτιση και αναστολή του υπολοίπου, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Το φαινόμενο των «εκβιαστικών κριτικών» αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, καθώς επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα ή παροχές απειλώντας με αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο.