Νεύρα για Αταμάν

Η νύχτα του… αγίου Βαρθολομαίου ήταν για τον Παναθηναϊκό η χθεσινή στο Βελιγράδι και ο Εργκίν Αταμάν δεν βοηθάει καθόλου τον εαυτό του, όχι μόνο με την εικόνα της ομάδας αλλά και με τις δηλώσεις του. Ειδικά αυτό που είπε για τον Σορτς, όπως μαθαίνω, δεν άρεσε καθόλου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έδωσε όσα λεφτά χρειάστηκαν για την απόκτησή του επειδή το ήθελε ο Τούρκος προπονητής. Λογικό είναι, επομένως, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ να περιμένει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που βλέπει και φυσικά λογικό είναι να περιμένει από τον Αταμάν ότι θα βρει τρόπο ώστε οι Σορτς και Ναν να μπορούν να συνυπάρξουν στο παρκέ. Μέχρι στιγμής όμως δεν το έχει κάνει και δεν είναι και το μόνο που δεν έχει κάνει.

Τι γίνεται με τον Ναν;

Ένα από τα θέματα που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό είναι και τα νεύρα του Ναν, ο οποίος δεν θυμίζει τον παίκτη των προηγούμενων δύο σεζόν. Ο Αμερικανός χάνει εύκολα το μυαλό του και αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για την ομάδα, από τη στιγμή που είναι ο ηγέτης της, το… πρώτο βιολί. Και είναι και αυτό ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ήδη λύσει ο Αταμάν αλλά δεν το έχει κάνει. Αντιθέτως, ορισμένες φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Ναν έχει το ελεύθερο από τον Τούρκο για να κάνει ό,τι θέλει. Δεν δίνει πάσες, είναι σαν να παίζει για τα στατιστικά του, ξεσπάσει όποτε θέλει και χρεώνεται με φάουλ ή τεχνικές ποινές, γενικά ο Αμερικανός κάνει ό,τι θέλει και αυτό δεν αρέσει και τόσο πολύ στα αποδυτήρια…

Δίνει Μαντσίνι για Παντελίδη… άμεσα

Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, από την άλλη, περιμένουν το αποψινό παιχνίδι με τη Μάλμε και κάνουν και το σχεδιασμό τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Εκεί όπου έχουμε μπορεί να έχουμε αλλαγή δεδομένων για έναν παίκτη που έχει ήδη αποκτηθεί. Ο Παντελίδης θα ενσωματωθεί στους «πράσινους» το καλοκαίρι με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει με την Κηφισιά, δεν αποκλείεται όμως να αλλάξει τελικά το πλάνο. Με τον Μαντσίνι να μην υπολογίζεται, είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να τον παραχωρήσει στην Κηφισιά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για να πάρει άμεσα, τον Ιανουάριο δηλαδή, τον Παντελίδη. Τον Ιανουάριο, υπενθυμίζω, θα ενταχθεί στο «τριφύλλι» και ο Τεττέη.

«Πολύ κουρασμένο φίλε»…

Έκανα μια βόλτα χθες από Πειραιά για να δω πώς ήταν το κλίμα μετά την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν. Ισοπαλία που πόνεσε πολύ τον Ολυμπιακό καθώς ήταν μια ανάσα από τη νίκη, την οποία άξιζε με βάση την απόδοσή του. Στο λιμάνι, λοιπόν, υπάρχει… μουρμούρα για παίκτη της ομάδας και συγκεκριμένα τον Ροντινέι, η απόδοση του οποίου δεν θυμίζει τις προηγούμενες σεζόν. Στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά, ο Βραζιλιάνος είναι ο αδύναμος κρίκος σε ό,τι αφορά τα γκολ που δέχεται η ομάδα και υπάρχει προβληματισμός για την περίπτωσή του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο Βραζιλιάνος έχει επιβαρυνθεί σωματικά στους «ερυθρόλευκους» περισσότερο από ό,τι συνέβαινε στην πατρίδα του και δεν είναι και… νιάτο πλέον.

Γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι στον Ταρέμι στο Ολυμπιακός – Άρης

Στην ΚΕΔ, εν τω μεταξύ, ο Λανουά προσπαθεί να βγάλει άκρη με κάποιους διαιτητές και παράλληλα απορεί με τις εξηγήσεις που του δίνουν κάποιοι ξένοι. Όπως, για παράδειγμα, ο Ζίμπερτ, ο οποίος σφύριξε στο Ολυμπιακός – Άρης. Το κακό ήταν ότι δεν σφύριξε το πέναλτι που έγινε στον Ταρέμι και ο Γερμανός ρέφερι τα έκανε χειρότερα με την εξήγηση που έδωσε στον αρχιδιαιτητή: Δεν τον έπεισε ο τρόπος με τον οποίο έπεσε ο Ταρέμι μετά το τράβηγμα του αντιπάλου. Αυτό είπε ο Ζίμπερτ και άφησε άγαλμα τον Λανουά, ο οποίος στην καθιερωμένη συζήτηση με τους διαιτητές τούς μετέφερε όσα είπε ο Γερμανός, τονίζοντάς τους πως αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή.

Δεν τα βρίσκουν στην αποζημίωση

Στον Πανσερραϊκό δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τον Κριστιάνο Μπάτσι, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του. Αυτή, βασικά, θα είχε ήδη ανακοινωθεί, μετά και το 0-5 από τον ΠΑΟΚ, αν υπήρχε συμφωνία για την αποζημίωσή του. Εκεί έχει κολλήσει το θέμα προς το παρόν, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις και όταν τα βρουν θα ανακοινωθεί και η λύση της συνεργασίας τους. Στις Σέρρες έχουν μιλήσει με Έλληνα προπονητή για την αντικατάστασή του και δεν θέλουν να χαθεί άλλος χρόνος, οπότε θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα. Έρχεται και η διακοπή του Νοεμβρίου παράλληλα, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή στον πάγκο.