Μετά την ένταση που σημειώθηκε στην πλατεία Grand Place στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και της βελγικής αστυνομίας, που οδήγησε στην προσαγωγή συνολικά 61 ατόμων, εκ των οποίων οι 30 είναι Έλληνες και 31 Γάλλοι πολίτες, κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι υπόλοιποι κρατούνται ακόμη.

Από τους 61 προσαχθέντες, μόνο ένας παραμένει υπό κράτηση, κάτι που σημαίνει ότι η περίπτωσή του θα εξεταστεί με διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία, σε συνεργασία με τις ελληνικές προξενικές αρχές, φρόντισαν να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω ένταση και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των οπαδών.