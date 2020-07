Ο εκπρόσωπος του Τραμπ πάει να τα «μαζέψει»: Απλώς έθεσε ένα ερώτημα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να αναβληθούν για αργότερα οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον προσεχή Νοέμβριο, εξαιτίας του νέου συστήματος που θα γίνει η διαδικασία, καθώς (και) λόγω κορονοϊού δεν θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία.

«Με την ψήφο διά αλληλογραφίας (…) οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και οι πιο νόθες στην ιστορία», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε, και πρόσθεσε, θέτοντας το ερώτημα: «Αναβολή των εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, το Κογκρέσο ορίζει την ημερομηνία των εκλογών και πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές απέρριψαν αμέσως την «πρόταση» του προέδρου, όπως και ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC).

Να σημειωθεί, πάντως, ότι με βάση το Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίζει για την αναβολή των προεδρικών εκλογών.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

