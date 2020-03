Σε καραντίνα ο άνθρωπος που έπεισε τον Μπόρις Τζόνσον να αλλάξει την προσέγγισή του στον κορονοϊό

Ο άνθρωπος που έπεισε τον Μπόρις Τζόνσον να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο της επιδημίας του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία και να αναγκάσει τον πρωθυπουργό της χώρας σε... στροφή 180 μοιρών, μπήκε οικειοθελώς σε καραντίνα, αφού εμφάνισε πυρετό και επίμονο βήχα.

Ο κορυφαίος επιδημιολόγος στο Imperial College London, ο Νιλ Φέργκιουσον, έγραψε στο Twitter: «Εμφάνισα λίγο ξηρό, αλλά επίμονο βήχα χθες και μπήκα σε καραντίνα, αν και ένιωθα καλά. Αργότερα, σήμερα στις 4 τα ξημερώματα, ανέβασα υψηλό πυρετό. Υπάρχει πολλή COVID-19 στο Ουέστμινστερ».

Sigh. Developed a slight dry but persistent cough yesterday and self isolated even though I felt fine. Then developed high fever at 4am today. There is a lot of COVID-19 in Westminster.

