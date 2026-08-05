Αιματηρή ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/8) στην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς και έναν τραυματία.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο Σερίφης της κομητείας Κάσγουελ ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον δράστη. Και τα τρία θύματα ήταν άνω των 17 ετών και ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) σε κατοικία που βρίσκεται στην οδό Brooks Road, στην περιοχή Prospect Hill.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και πραγματοποιούν έρευνες. Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες αυτή τη στιγμή.

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026