Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα των ουγγρικών εισαγγελικών αρχών για υπόθεση που αφορά το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο, με τους εισαγγελείς να πραγματοποιούν την Τρίτη έφοδο στους διακομιστές δεδομένων του Φιντέζ, του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, αναζητώντας στοιχεία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φιντέζ, ερευνητές της εισαγγελίας εμφανίστηκαν χωρίς προειδοποίηση στο κέντρο δεδομένων όπου φιλοξενούνται οι διακομιστές του κόμματος, με στόχο να κατασχέσουν ολόκληρο το σύστημα επικοινωνιών και τις βάσεις δεδομένων του.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της κομητείας Μπατς-Κισκούν, Μαριάννα Μπόντο, επιβεβαίωσε στο AFP ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα που ξεκίνησε σε σχέση με το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο για το αδίκημα της υπεξαίρεσης και άλλες αξιόποινες πράξεις. Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της έρευνας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια εγκατάσταση του Φιντέζ στην κομητεία Μπατς-Κισκούν αποτέλεσε στόχο της επιχείρησης.

Οι καταγγελίες για το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο

Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελίες που διατυπώθηκαν μετά την εκλογική νίκη του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, όταν ο ηθοποιός, ράπερ και ακτιβιστής Άρον Μόλναρ υποστήριξε δημόσια ότι το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο λειτουργούσε ως κρατικός μηχανισμός πληρωμών προς μέλη του στενού κύκλου του Φιντέζ.

Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η εισαγγελία, μετά την έναρξη της έρευνας η φορολογική αρχή διαπίστωσε ότι το αρμόδιο όργανο του Ταμείου είχε εγκρίνει 1.079 επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους άνω των 17 δισεκατομμυρίων φιορινιών, κατά παράβαση των προβλεπόμενων κανόνων.

Η έρευνα είχε ήδη οδηγήσει τον Ιούνιο στην απαγγελία κατηγοριών για υπεξαίρεση σε έξι άτομα, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πολιτικός του Φιντέζ Μπάλαζ Μπους, πρώην αντιπρόεδρος του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου.

Η αντίδραση της κυβέρνησης Μάγιαρ

Μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του Φιντέζ για την έφοδο, ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ ανέφερε μέσω Facebook ότι ενημερώθηκε για τη φερόμενη επιχείρηση από το ίδιο το κόμμα.

Η κυβέρνηση Μάγιαρ, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά το τέλος της 16ετούς διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, έχει δεσμευθεί να διερευνήσει πρόσωπα που, σύμφωνα με την ίδια, συνέβαλαν στη διαφθορά κατά την προηγούμενη περίοδο και να ανακτήσει δημόσια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παράνομα.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προωθήσει σειρά μέτρων κατά της διαφθοράς, ενώ έχει προχωρήσει και σε συνταγματικές αλλαγές που ουσιαστικά εμποδίζουν τον Βίκτορ Όρμπαν να είναι εκ νέου υποψήφιος. Παράλληλα, έχει επιδιώξει την απομάκρυνση προσώπων που θεωρεί συμμάχους του πρώην πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων και του πρώην προέδρου Τάμας Σούλιοκ, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του την Κυριακή έπειτα από συνταγματική τροποποίηση.

Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μάγιαρ έχουν συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται κρίσιμες για την αποδέσμευση 16 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση. Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει εγκρίνει εκτεταμένη αναμόρφωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία επί διακυβέρνησης Όρμπαν είχε μετατραπεί, σύμφωνα με τον Μάγιαρ, σε de facto φερέφωνο του Φιντέζ.