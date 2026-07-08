Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε δεκτή την εισήγηση της βρετανικής κυβέρνησης ώστε να δοθεί μεταθανάτια χάρη υπό όρους στη Ρουθ Έλις, αναγνωρίζοντας μια βαθιά δικαστική αποτυχία 71 χρόνια μετά τον απαγχονισμό της.

Την ιστορική αυτή απόφαση ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι, διευκρινίζοντας ότι η κίνηση αυτή αντικαθιστά αναδρομικά τη θανατική ποινή με ισόβια κάθειρξη, χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί την ενοχή της για τον φόνο του εραστή της, Ντέιβιντ Μπλέικλι.

Η Λόρα Ένστον, εγγονή της τελευταίας γυναίκας που εκτελέστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτύπωσε στην Daily Mail το μέγεθος του τραύματος που σημάδεψε δύο γενιές:

«Αυτή η χάρη δεν αναιρεί όσα συνέβησαν πριν από 71 χρόνια. Δεν αποκαθιστά τις ζωές που καταστράφηκαν, τα παιδιά που έμειναν πίσω, τα χρόνια που χάθηκαν. Λέει όμως, επίσημα και οριστικά, ότι η Ρουθ δεν έπρεπε να είχε εκτελεστεί, ότι το δικαστικό σύστημα απέτυχε. Αυτή η αναγνώριση έχει βαθιά σημασία για την οικογένειά μας. Η Ρουθ ήταν θύμα συνεχούς και βάναυσης κακοποίησης. Τα παιδιά της, η μητέρα μας και ο θείος μας, δεν συνήλθαν ποτέ. Ο θείος μου αυτοκτόνησε. Η σκιά της εκτέλεσης της Ρουθ έπεσε πάνω σε δύο γενιές. Κουβαλήσαμε μια ντροπή που δεν ήταν ποτέ δική μας για να την υποστούμε».

Το σκεπτικό της απόφασης και η κακοποίηση

Η δικαστική ανατροπή βασίστηκε στην αίτηση που κατέθεσαν τα εγγόνια της 26χρονης μητέρας, υπογραμμίζοντας το καθεστώς άγριας ενδοοικογενειακής βίας υπό το οποίο τελούσε. Με βάση τη σύγχρονη νομοθεσία, οι παράγοντες αυτοί θα οδηγούσαν σε κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια λόγω μειωμένης καταλογισιμότητας, αποτρέποντας την εκτέλεση.

Αρμόδια πηγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε τη νομική βάση για τη μεταθανάτια δικαίωση σημειώνοντας:

«Η ευθύνη της διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, το τραύμα και τις περιστάσεις που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ σωστά στη δίκη της».

Το χρονικό του εγκλήματος και η καταδίκη σε 20 λεπτά

Η υπόθεση πηγαίνει πίσω στις 13 Ιουλίου 1955, όταν η Έλις, που εργαζόταν ως υποδοχή σε νυχτερινό κέντρο, εκτελέστηκε για τον φόνο του Μπλέικλι έξω από την παμπ The Magdala στο Λονδίνο. Η σχέση τους ήταν μια διαρκής ισορροπία τρόμου με απιστίες και ξυλοδαρμούς, με τον Μπλέικλι μάλιστα να της έχει προκαλέσει αποβολή μετά από γροθιά στο στομάχι.

Κατά τη δίκη, ο δικαστής απαίτησε από τους ενόρκους να αγνοήσουν πλήρως την κακοποίηση ως μέσο υπεράσπισης. Όταν η κατηγορούμενη ρωτήθηκε στην αντεξέταση και παραδέχθηκε την πράξη της, το σώμα των ενόρκων χρειάστηκε μόλις 20 λεπτά για να εκδώσει τη θανατική καταδίκη.

Ανακοινώνοντας την τελική έκβαση της υπόθεσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε στο κοινοβούλιο:

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς έκανε δεκτή την εισήγησή μας για τη χορήγηση χάρης υπό όρους στη Ρουθ Έλις, την τελευταία γυναίκα που απαγχονίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και η χάρη δεν ισχυρίζεται ότι η ίδια ήταν αθώα για τον φόνο του Ντέιβιντ Μπλέικλι, αντικαθιστά τη θανατική ποινή με ποινή ισόβιας κάθειρξης, προκειμένου να αναγνωριστεί μια βαθιά αδικία σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση».