Ένα παράνομο ζευγάρι που φέρεται να επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις μέσα σε αυτοκίνητο, στο κλειστό πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην περιοχή Καρτάλ της Κωνσταντινούπολης, έγινε αντιληπτό από πολίτες οι οποίοι κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, καταγράφοντας παράλληλα το περιστατικό σε βίντεο.

Περαστικοί εντόπισαν το ασημί αυτοκίνητο σταθμευμένο στο κλειστό πάρκινγκ, μέσα στο οποίο ένα ζευγάρι φέρεται να προέβαινε σε ανάρμοστη συμπεριφορά, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους.

Μία γυναίκα που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε πλησίασε το όχημα και φώναξε: «Έρχεται η αστυνομία!», ενώ κατέγραφε τις σκηνές με το κινητό της.

Η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και φώναξε στο ζευγάρι: «Τι κάνετε; Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο;». Παράλληλα, ένας ακόμα πολίτης ακούγεται να λέει: «Ντροπή σας, ντροπή σας», εκφράζοντας την αγανάκτησή του, σύμφωνα με τον τουρκικό ειδησεογραφικό ιστότοπο haberler.com.

İstanbul'da bir AVM otoparkında araçta uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri kayda alan kadın:



"Terbiyesizler, bekleyin polis gelecek. Siz burayı ne sandınız?" pic.twitter.com/Mau6cu2gHG — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

Αιφνιδιασμένοι από την παρουσία των πολιτών και την καταγραφή του περιστατικού, οι επιβαίνοντες έκλεισαν γρήγορα την πόρτα του οχήματος και αποχώρησαν με ταχύτητα από το πάρκινγκ. Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναπαράχθηκε ευρέως. Άλλωστε, οι σεξουαλικές πράξεις σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται και επιφέρουν κυρώσεις, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Πέρα από το ίδιο το περιστατικό, γεννάται και ένα διαφορετικό ερώτημα: ποιο είναι τελικά το μεγαλύτερο σφάλμα; Η επιλογή ενός ζευγαριού να προχωρήσει σε μια τόσο προσωπική πράξη σε δημόσιο χώρο -που φυσικά απαγορεύεται διά του νόμου- ή η απόφαση της γυναίκας να τους καταγράψει σε βίντεο και να δημοσιοποιήσει μια τόσο ιδιωτική -και ντροπιαστική για τους ίδιους- στιγμή, η οποία στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου;