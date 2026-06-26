Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ισχυρά κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις ακραίες καιρικές συνθήκες να έχουν ήδη προκαλέσει δεκάδες τραγωδίες.

Μέσα σε αυτή την ασφυκτική ζέστη, χιλιάδες πολίτες στρέφονται σε μια ιδιαίτερα οικονομική και απλή λύση προκειμένου να διατηρήσουν τα σπίτια τους πιο δροσερά. Πρόκειται για τη σκόνη κιμωλίας Blanc de Meudon, ένα προϊόν που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν κυρίως για καθαρισμούς και εργασίες βαφής, αλλά πλέον έχει γίνει ανάρπαστο σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς χρησιμοποιούν τη σκόνη κιμωλίας

Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα απλή. Η σκόνη αναμειγνύεται με νερό και δημιουργεί ένα λευκό, γαλακτώδες διάλυμα, το οποίο απλώνεται στην εξωτερική επιφάνεια των τζαμιών. Η λευκή αυτή επίστρωση επιτρέπει στο φυσικό φως να εισέρχεται στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας. Έτσι περιορίζεται σημαντικά η αύξηση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους.

Το συγκεκριμένο «κόλπο» εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσω των social media, με αποτέλεσμα η ζήτηση για το προϊόν να εκτοξευθεί. Σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας, τα καταστήματα έχουν ήδη ξεμείνει από αποθέματα.

Τι λένε οι επιστήμονες

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η πρακτική αυτή έχει επιστημονική βάση. Η κιμωλία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά τόσο την υπεριώδη όσο και την κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας που θερμαίνει τα κτίρια.

Μάλιστα, σύγχρονες επιστημονικές έρευνες αξιοποιούν νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου για την ανάπτυξη νέας γενιάς «υπερ-ψυχρών» χρωμάτων, τα οποία μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία στις επιφάνειες των κτιρίων.

Γιατί το λευκό χρώμα κρατά τα σπίτια πιο δροσερά

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Τα ανοιχτόχρωμα υλικά αντανακλούν σημαντικό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν τη θερμότητα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων. Για τον λόγο αυτό, το Blanc de Meudon χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε θερμοκήπια αλλά και σε βιτρίνες καταστημάτων κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων, ώστε να περιορίζεται η έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Παρότι αρκετά σχολεία και δημόσια κτίρια στη Γαλλία έχουν ήδη εφαρμόσει τη συγκεκριμένη τεχνική στα παράθυρά τους, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για μια οριστική λύση απέναντι στον καύσωνα.