Μια 16χρονη στις ΗΠΑ έχασε τη ζωή της έπειτα από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, με τις αρχές να απαγγέλλουν στη μητέρα της κατηγορία για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες της προμήθευε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η Γκρέτσεν Λιάν Ράιαν κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της, Γκρέις Ελίζαμπεθ Ράιαν, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι τους στην Άρβαντα του Κολοράντο τον Μάρτιο καθώς ήπιε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η 16χρονη πέθανε από πνευμονία που προκλήθηκε από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μηνύματα που αντάλλαξαν μητέρα και κόρη αποκαλύπτουν πως η Γκρέτσεν Ράιαν προμήθευε συστηματικά αλκοόλ στην ανήλικη, παρότι γνώριζε ότι εκείνη έκανε εμετούς με αίμα, δυσκολευόταν να φάει και να περπατήσει, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιεί πάνες ενηλίκων εξαιτίας της σοβαρής κατάστασής της.

Σύμφωνα με τις αρχές, μητέρα και κόρη κατανάλωναν υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ μαζί, ενώ έκαναν και χρήση μαριχουάνας, προσπαθώντας να το κρατήσουν κρυφό από τον πατέρα της Γκρέις, ο οποίος διέμενε κυρίως στο υπόγειο του σπιτιού. Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, η 16χρονη φέρεται να έστειλε μήνυμα στη μητέρα της λέγοντας ότι πονούσε αφόρητα και ένιωθε πως «θα πεθάνει». Παράλληλα, την παρακαλούσε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα της δεν αναζήτησε ποτέ ιατρική βοήθεια.

Mother arrested for MURDER after teen daughter found dead with more than 170 empty bottles of alcohol in room https://t.co/bAc5HDDlN5 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 26, 2026

Το βράδυ πριν από τον θάνατό της, η Γκρέις είπε στη μητέρα της ότι αισθανόταν άρρωστη. Το επόμενο πρωί βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στην κατοικία, διαπίστωσαν ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά ούρων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η μητέρα φορούσε μόνο ένα μπλουζάκι και μία πάνα ενηλίκων, ενώ δυσκολευόταν να μιλήσει καθαρά και επαναλάμβανε στους αστυνομικούς τη φράση: «Εγώ τη σκότωσα».

Κατά την έρευνα στο δωμάτιο της 16χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν 173 άδεια μπουκάλια αλκοόλ διαφόρων μεγεθών, κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι και μέσα στην ντουλάπα της. Η Γκρέις είχε εγκαταλείψει το δημόσιο σχολείο και είχε εγγραφεί σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον Απρίλιο του 2025. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ολοκληρώσει μόνο ένα εξάμηνο μαθημάτων και για αρκετούς μήνες δεν συμμετείχε σε καμία δραστηριότητα εκτός σπιτιού.

Η νεκροψία έδειξε ότι η έφηβη είχε λιπώδες ήπαρ, εύρημα που οι γιατροί απέδωσαν σε εκτεταμένη και μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Ως επίσημη αιτία θανάτου καταγράφηκε πνευμονία από εισρόφηση, η οποία συνδέθηκε με τη χρόνια κατάχρηση αλκοόλ.

Η Γκρέτσεν Ράιαν συνελήφθη στις 3 Ιουνίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Τζέφερσον, με εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων σε μετρητά.