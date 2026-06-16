Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συναντήθηκε σήμερα, 16 Ιουνίου 2026, με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Θεοφιλ. Επίσκοπο Αραβισσού κ. Κασσιανό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Εξοχ. Πρόεδρο για την συνάντησή τους, κατά την διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την Ρωμαίηκη Κοινότητα.

H συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Παναγιώτατος και οι Αρχιερείς που τον συνοδεύουν πρόκειται να επιστρέψουν αυθημερόν στην Πόλη.

Τι ισχύει για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία της φαίνεται πως έχουν μπει σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε αναφέρει ότι η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της Σχολής έχει ήδη ξεκινήσει, σημειώνοντας πως στόχος είναι να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ειδική τελετή για την επαναλειτουργία της.

Όπως είχε επισημάνει, τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο σχολικό συγκρότημα, ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά σπουδαστές.

Το θέμα είχε τεθεί και στη συνάντηση του Πατριάρχη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τα νέα για τη Χάλκη «εξαιρετικά σημαντικά», κάνοντας λόγο για μια ιστορική εξέλιξη.

Η Θεολογική Σχολή παραμένει κλειστή εδώ και 54 χρόνια, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ζητά την επαναλειτουργία της στο προηγούμενο καθεστώς της, ως ιδιωτικής σχολής που συνδέεται με το τουρκικό υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, στο τραπέζι εξετάζονται διαφορετικά σενάρια για το εκπαιδευτικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η σύνδεσή της με κρατικό πανεπιστήμιο, η λειτουργία της ως θεολογικής σχολής υπό πανεπιστημιακή ομπρέλα ή η ένταξή της σε καθεστώς επαγγελματικής σχολής.

Η τελική μορφή επαναλειτουργίας της Σχολής παραμένει το κρίσιμο σημείο των διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το τουρκικό υπουργείο Παιδείας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Τουρκίας.