Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση των προσώπων κάτω των 16 ετών στους ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα επιβάλει περιορισμούς στις πλατφόρμες στοιχηματισμού και ζωντανού streaming, σε μια αντίδραση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας η οποία, σύμφωνα με το Ρόιτερς, προχωράει μακρύτερα από εκείνη οποιασδήποτε άλλης χώρας. Οι σαρωτικές αλλαγές θα «δώσουν πίσω στα παιδιά την παιδικότητά τους», δήλωσε ο Στάρμερ, παρουσιάζοντας μέτρα εναντίον πλατφορμών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Snapchat, TikTok και Instagram, καθώς και ιστότοποι τζόγου που επιτρέπουν σε ξένους να επικοινωνούν με παιδιά.

«Είναι για εμένα ξεκάθαρο ότι μια πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα κάνει τεράστια διαφορά, θα κάνει τα παιδιά μας ασφαλέστερα, θα κάνει τα παιδιά μας πιο χαρούμενα, θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία να μεγαλώσουν, περισσότερες ευκαιρίες», πρόσθεσε. Η Βρετανία θα χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Αυστραλίας, η οποία έθεσε σε εφαρμογή μια απαγόρευση τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θα καλύψει πλατφόρμες στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι YouTube, Facebook και X, όμως υπηρεσίες μηνυμάτων όπως οι WhatsApp και Signal δεν θα περιληφθούν στην απαγόρευση. Η Βρετανία θα εισαγάγει επίσης «πρωτοποριακούς παγκοσμίως αποκλεισμούς» επιβλαβών λειτουργιών, όπως το ζωντανό streaming και η επικοινωνία αγνώστων με παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Υπάρχει άραγε κάποια κατάσταση στον εκτός διαδικτύου κόσμο, στην οποία θα αφήνατε το παιδί σας να συνδεθεί μ’ έναν άγνωστο, έναν ενήλικο για τον οποίο δεν ξέρετε τίποτα; Όχι, έτσι αναλαμβάνουμε δράση σχετικά μ’ αυτό», δήλωσε ο Στάρμερ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη την εξουσία για να κάνει τα πρώτα βήματα σε οποιαδήποτε απαγόρευση, δήλωσε, ενώ οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα υπάρξει μια απαγόρευση μέχρι την ερχόμενη άνοιξη.