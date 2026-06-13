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Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σήμερα σε ακτή του Σίδνεϊ, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις Aρχές.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στην Παραλία Κούτζι στα ανατολικά του Σίδνεϊ, της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, ύστερα από αναφορές ότι η 35χρονη κολυμβήτρια δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την ακτή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό από άλλους λουόμενους που κάλεσαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα στα χέρια και το πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάρτυρες δήλωσαν στο ABC ότι άκουσαν μια «πραγματικά ανατριχιαστική κραυγή» να αντηχεί σε όλη την παραλία.

Αρκετές παραλίες στην περιοχή του Σίδνεϊ έκλεισαν για προληπτικούς λόγους.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους στην Αυστραλία υπό παρόμοιες συνθήκες.

@dailytelegraph

A helicopter has been tracking a large shark, which may be the one responsible for the Coogee attack, as it slowly swims north towards Bondi Beach. See the story link in our bio for the latest. #DTTV #shark #sharkattack #Coogee #Sydney

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Σύμφωνα με επιστήμονες, η αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενδέχεται να επηρεάζουν τις μεταναστευτικές διαδρομές των καρχαριών, αυξάνοντας τις πιθανότητες να συναντήσουν ανθρώπους.