Αυτό που οι γείτονες θεωρούσαν αρχικά μια θορυβώδη έπαυλη με πάρτι, πολυτελή αυτοκίνητα, αλκοόλ και έντονη κινητικότητα τα Σαββατοκύριακα, αποδείχθηκε πως βρισκόταν στο επίκεντρο μιας σοβαρής έρευνας για διακίνηση ανθρώπων.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μεγάλη έπαυλη στο Μπέλβιου της Ουάσινγκτον, έπειτα από μήνες καταγγελιών κατοίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι πλήθη κόσμου κατέκλυζαν συχνά την κατά τα άλλα ήσυχη γειτονιά.

Όπως αναφέρει η New York Post, το Μπέλβιου θεωρείται μία από τις ακριβές περιοχές της Ουάσινγκτον και συνδέεται έντονα με τον πλούτο της τεχνολογικής βιομηχανίας. Εκεί είχε ζήσει στο παρελθόν και ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος ίδρυσε την Amazon όσο διέμενε στην περιοχή.

Creepy 'OnlyFans' mansion in elite Washington neighborhood busted as cops make horrifying discovery inside https://t.co/0RYI5AUUAe pic.twitter.com/bQOAR0bntN — California Post (@californiapost) June 8, 2026

«Άρχισαν να κάνουν πάρτι κάθε Σάββατο βράδυ», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο FOX10, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Όπως περιέγραψε, οι καλεσμένοι έβγαιναν μαζικά από αυτοκίνητα, κρατώντας μπουκάλια βότκας και διασκεδάζοντας στον δρόμο, καθώς κατευθύνονταν προς το σπίτι.

Σύμφωνα με τους γείτονες, η έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά την εγκατάσταση νέων ενοίκων στην έπαυλη το περασμένο φθινόπωρο. Αυτό που στην αρχή έμοιαζε με ένα σπίτι όπου γίνονταν ανεξέλεγκτα πάρτι, σύντομα εξελίχθηκε σε σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους, με μποτιλιαρίσματα, αποκλεισμένους δρόμους και θόρυβο μέχρι αργά τη νύχτα.

«Είχε γίνει πραγματική ενόχληση, γιατί κανείς δεν μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή», ανέφερε ο ίδιος κάτοικος. «Έτσι, αρχίσαμε όλοι να καλούμε το 911». Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία του Μπέλβιου, η έρευνα αποκάλυψε κάτι πολύ σοβαρότερο από μια απλή ενόχληση στη γειτονιά. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ακίνητο λειτουργούσε ως χώρος παραγωγής περιεχομένου για το OnlyFans, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Κατά την έφοδο, οι ερευνητές φέρεται να εντόπισαν περισσότερα από 300 κινητά τηλέφωνα, πάνω από 50 φορητούς υπολογιστές, ένα σημειωματάριο με ονόματα γυναικών και ποσά εσόδων, έναν πίνακα με την ένδειξη «Content Plan», οικονομικά αρχεία, καθώς και αρκετά πολυτελή οχήματα.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι αρκετές γυναίκες φέρονται να στρατολογήθηκαν για να δημιουργούν περιεχόμενο για ενηλίκους σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans και το Chaturbate, με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζαν χιλιάδες δολάρια τον μήνα.

Οι γυναίκες κατέθεσαν αργότερα στους αστυνομικούς ότι αποκλείστηκαν από τους λογαριασμούς τους και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματα που είχαν κερδίσει. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, αναγκάζονταν να περνούν τουλάχιστον οκτώ ώρες την ημέρα συνομιλώντας διαδικτυακά με θαυμαστές, πέρα από την παραγωγή περιεχομένου.

Όταν, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αντιδρούσαν στις απαιτήσεις, φέρεται να δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμούς και περιορισμούς στην ελευθερία τους. Κατά την επιχείρηση της Πέμπτης, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κρατείται με εγγύηση ύψους 5 εκατ. δολαρίων και αναμενόταν να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα. Για τους κατοίκους της περιοχής, η έφοδος έδωσε τελικά απαντήσεις σε ερωτήματα μηνών σχετικά με όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της έπαυλης.