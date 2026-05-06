Οι ΗΠΑ θα κλείσουν το προξενείο τους στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, επικαλούμενες την ασφάλεια του διπλωματικού τους προσωπικού, ανέφερε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε την Τρίτη 6 Μαΐου στη δημοσιότητα.

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ θα χειρίζεται όλες τις διπλωματικές υποθέσεις με την επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, της οποίας είναι πρωτεύουσα η Πεσαβάρ», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτή η απόφαση αντανακλά τη δέσμευσή μας στην ασφάλεια του διπλωματικού μας προσωπικού και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Χιμπέρ Παχτούνκουα συνορεύει με το Αφγανιστάν και έχει γίνει θέατρο επιθέσεων και σκληρών μαχών ανάμεσα στις πακιστανικές δυνάμεις και σε υποστηριζόμενους από το Αφγανιστάν ενόπλους, όπως ισχυρίζεται το Πακιστάν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Μάρτιο δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν διαδηλωτές παραβίασαν την περίφραξη του αμερικανικού προξενείου στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πακιστανική πόλη, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από πλήγμα στο πλαίσιο της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν.