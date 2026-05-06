Ακόμη ένας αεροπορικός βομβαρδισμός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που επιδιδόταν, κατ’ αυτές, σε «διακίνηση ναρκωτικών» στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες αφότου ανακοινώθηκε προηγούμενος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις επιχειρήσεις του είδους, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων που απαθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του ταχύπλοου.

Με τον βομβαρδισμό αυτό, που προστέθηκε σε δεκάδες προηγούμενους στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική, ο απολογισμός της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης, έφθασε τους 190 νεκρούς.

Χθες Τρίτη, η SOUTHCOM ανακοίνωσε επίσης μέσω X ότι διεξήγαγε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με δύο νεκρούς, στον ανατολικό Ειρηνικό.

Οι αεροπορικές επιδρομές του είδους διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο του 2025 στο πλαίσιο αυτού που παρουσιάζεται ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά–η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αφού ανέλαβε πολλές λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες. Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται· ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.