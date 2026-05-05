Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Μπάρακ Ομπάμα, μιλώντας ανοιχτά για τον γάμο του με την Μισέλ Ομπάμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Σε συνέντευξή του στο The New Yorker, ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι η σύζυγός του θα επιθυμούσε να απομακρυνθούν από τη δημόσια ζωή, ώστε να ζήσουν πιο ήρεμα τα επόμενα χρόνια τους.

«Θέλει να με δει να χαλαρώνω και να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας ό,τι μας απομένει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή –και ιδιαίτερα η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ – δεν του επιτρέπουν να αποσυρθεί πλήρως.

«Αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπίτι μας και την απογοητεύει», παραδέχτηκε, τονίζοντας ότι κατανοεί παράλληλα γιατί πολλοί πολίτες επιθυμούν να έχει πιο ενεργό ρόλο.

«Κάνω ήδη περισσότερα από κάθε πρώην πρόεδρο»

Απαντώντας στην κριτική ότι δεν δρα αρκετά δυναμικά, ο Ομπάμα υποστήριξε πως η μεταπροεδρική του παρουσία είναι ήδη πρωτοφανής.

«Κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν υπήρξε βασικός εκπρόσωπος του κόμματός του σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μετά την αποχώρησή του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απαίτηση του κόσμου για περισσότερη δράση είναι, τελικά, «ένα καλό σημάδι».

Παρά τις προσωπικές πιέσεις, ο Ομπάμα εξακολουθεί να αποτελεί κεντρική φιγούρα για το Δημοκρατικό Κόμμα. Συμμετέχει ενεργά σε πολιτικές πρωτοβουλίες και πρόσφατα εμφανίστηκε δίπλα στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, σε επίσκεψη σε παιδικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, δεν δίστασε να αστειευτεί με μικρά παιδιά, λέγοντας χαμογελαστός: «Είμαι μεγάλος πια, βοηθήστε με να σηκωθώ», προκαλώντας γέλια.