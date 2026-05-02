Στιγμές αγωνίας έζησε ένας αθλητής του hydrofoiling ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, όταν ένας λευκός καρχαρίας άρχισε να τον ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόσταση, καταγράφοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά και τρομακτικά περιστατικά των τελευταίων ημερών.

Το βίντεο της καταδίωξης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον φίλο του να του φωνάζει συνεχώς να μην σταματήσει και να μην πέσει στο νερό.

Η ιστορία αφορά τον foil σέρφερ Ron Takeda, ο οποίος έκανε hydrofoiling ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, μαζί με τον φίλο του Tavis Boise, όταν ένας νεαρός λευκός καρχαρίας άρχισε να τον ακολουθεί επί αρκετά λεπτά.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο καρχαρίας –που εκτιμάται στα 3 έως 3,5 μέτρα– τον ακολουθούσε σχεδόν «κολλητά», περνούσε ακόμη και κάτω από τη σανίδα του και αντέγραφε κάθε του κίνηση. Ο φίλος του, που κατέγραφε το περιστατικό, ακούγεται να του φωνάζει συνεχώς: «Don’t fall!» και «Don’t stop! Go, go, go!».

Ο ίδιος ο Takeda δήλωσε πως αρχικά νόμιζε ότι πίσω του υπήρχαν φύκια ή κάτι που έσερνε η σανίδα, μέχρι που είδε «ένα μεγάλο, σκούρο σχήμα σαν τορπίλη» να τον ακολουθεί. Όπως είπε, ο καρχαρίας ήταν επίμονος και συνέχισε να τον καταδιώκει για περίπου 10 λεπτά, κάτι που τον ανησύχησε ιδιαίτερα.

Το περιστατικό συνέβη στη διαδρομή μεταξύ UC Santa Barbara και Carpinteria, σε μια διαδρομή περίπου 20 μιλίων. Παρά το σοκ, οι δύο αθλητές συνέχισαν και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους χωρίς να πέσουν στο νερό.

Ειδικοί αναφέρουν πως η περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας φιλοξενεί μεγάλο πληθυσμό νεαρών λευκών καρχαριών, ενώ οι θερμότερες θάλασσες και οι συνθήκες Ελ Νίνιο φέτος ενδέχεται να αυξήσουν τις εμφανίσεις τους κοντά στις ακτές.