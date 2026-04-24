Σφοδρή επίθεση κατά του πρίγκιπα Χάρι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παρέμβαση του δούκα του Σάσεξ υπέρ της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Θυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, όπου υπογράμμισε την ανάγκη για «αμερικανική ηγεσία» και κάλεσε τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, ιδιαίτερα απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ουκρανία. Ο Χάρι τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια, ενώ κάλεσε και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο, καταγγέλλοντας επιθέσεις κατά αμάχων, μαζικές δολοφονίες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επίσκεψη του Χάρι στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά και αποτελεί την τρίτη από την έναρξη του πολέμου το 2022, με τον ίδιο να δηλώνει ότι στόχος του είναι να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος οργισμένος, απέρριψε ειρωνικά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι περί «αμερικανικής ηγεσίας», τονίζοντας ότι «δεν μιλά εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» και προσθέτοντας πως «πιθανότατα εγώ μιλάω περισσότερο για τη Βρετανία απ’ ό,τι ο ίδιος». Με σαρκαστικό τόνο σημείωσε ακόμη ότι «εκτιμά πολύ τις συμβουλές του», χαρακτηρίζοντάς τες «εξαιρετικές».

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Μέγκαν Μαρκλ, την οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει στο παρελθόν, λέγοντας: «Πώς είναι; Πώς είναι η σύζυγός του; Παρακαλώ δώστε της τους χαιρετισμούς μου».

Οι δηλώσεις του έγιναν στον Λευκό Οίκο, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον «φίλο» του βασιλιά και να παραθέσει δείπνο προς τιμήν του, σύμφωνα με την Daily Mail.