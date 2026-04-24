Οι διεθνείς πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης, αναμένεται να ξεκινήσουν πάλι το Σάββατο 25 Απριλίου. Πρόκειται για ένα από τα δύο μεγαλύτερα της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αυτού, όπως και του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της Τεχεράνης, Μεχραμπάντ, μετά το κλείσιμό τους επί εβδομάδες λόγω του πολέμου στον οποίο αντιπαρατέθηκαν το Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου Ιμάμ Χομενεΐ, οι διεθνείς πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) και Μασκάτ (Ομάν) θα επαναληφθούν αύριο από το αεροδρόμιο αυτό», ανέφερε το Isna, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι διεθνείς πτήσεις επαναλήφθηκαν τη Δευτέρα από το αεροδρόμιο της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αεροπορική μεταφορά επιβατών στο Ιράν είχε σταματήσει από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ, στις 28 Φεβρουαρίου.