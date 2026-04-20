Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημάδεψε τον εαρινό αγώνα ποδοσφαίρου του πανεπιστημίου Virginia Tech στις ΗΠΑ, όταν ένας αλεξιπτωτιστής, που συμμετείχε στο εορταστικό πρόγραμμα, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με δύναμη στον γιγαντιαίο φωτεινό πίνακα του σταδίου Lane.

Παγιδευμένος ανάμεσα στα γράμματα

Το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της πρόσκρουσης «κόβει» την ανάσα. Ο αλεξιπτωτιστής φάνηκε να παρασύρεται από τον άνεμο, με αποτέλεσμα το αλεξίπτωτό του να σκαλώσει ακριβώς ανάμεσα στα γράμματα «C» και «H» της επιγραφής “Virginia Tech” στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων. Για αρκετά λεπτά, ο άνδρας παρέμεινε κρεμασμένος σε μεγάλο ύψος, προκαλώντας παγωμάρα στις κερκίδες και την άμεση διακοπή της ροής του προγράμματος.

Η σωτήρια επέμβαση των αρχών

Η αντίδραση των πρώτων ανταποκριτών ήταν αστραπιαία. Πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας έστησαν αμέσως μια επιχείρηση διάσωσης, καταφέρνοντας να προσεγγίσουν τον αλεξιπτωτιστή και να τον κατεβάσουν με ασφάλεια στο έδαφος. Οι χιλιάδες οπαδοί των «Hokies» ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν είδαν τον άνδρα να απεγκλωβίζεται σώος.



Αν και το πανεπιστήμιο στην επίσημη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο αλεξιπτωτιστής επέστρεψε στο έδαφος «χωρίς τραυματισμό», αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως τον είδαν να αποχωρεί από το στάδιο φορώντας νάρθηκα στο χέρι του. Η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σταθερή, ενώ το όνομά του δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση του Virginia Tech

«Η κύρια προτεραιότητά μας παραμένει η ευημερία του αλεξιπτωτιστή», δήλωσαν οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου μέσω X (πρώην Twitter). «Εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους διασώστες, το προσωπικό της εκδήλωσης και το ιατρικό προσωπικό για την άμεση, συντονισμένη και επαγγελματική τους ανταπόκριση».



Παρά την αρχική αναστάτωση και την καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, το περιστατικό έληξε χωρίς θύματα, θυμίζοντας σε όλους πόσο εύκολα μια γιορτή μπορεί να μετατραπεί σε θρίλερ. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Blacksburg δεν έχει προβεί ακόμα σε λεπτομερή ενημέρωση για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του αλεξίπτωτου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Scrippsnews.

