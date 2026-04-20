Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς κάτοικοι που ζουν υπό την κυριαρχία της Χαμάς αρχίζουν να σπάνε τη σιωπή τους και να περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, εκβιασμών και κατάχρησης εξουσίας. Οι μαρτυρίες αυτές δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι ανησυχίες ότι η οργάνωση επανακτά τον πλήρη έλεγχο, ενώ η διεθνής προσοχή στρέφεται στη σύγκρουση στο Ιράν.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, έως και 60.000 γυναίκες θεωρούνται ευάλωτες, ενώ καταγράφεται αύξηση τόσο στους παιδικούς γάμους όσο και στις εγκυμοσύνες ανηλίκων. Παράλληλα, σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε η Daily Mail και καταγράφηκε από το Jusoor News μέσα στη Λωρίδα της Γάζας αποτυπώνει μαρτυρίες ανθρώπων που μιλούν με μεγάλο προσωπικό ρίσκο.

Σε μία από αυτές τις καταθέσεις, άνδρας από τη Γάζα, του οποίου τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται για λόγους ασφαλείας, περιγράφει ότι εντόπισε χήρα, εκτοπισμένη λόγω του πολέμου, να κακοποιείται μέσα σε σκηνή από ομάδα μελών της Χαμάς. Όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε ζητήσει βοήθεια από διοικητή των Ταξιαρχιών Αλ-Κάσαμ, ωστόσο εκείνος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Όταν το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ηγεσία, τους ζητήθηκε να παραμείνουν σιωπηλοί.

Οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κάσαμ αποτελούν τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Άλλος κάτοικος επιβεβαίωσε παρόμοιο περιστατικό, στο οποίο γειτόνισσά του εκβιάστηκε από οργάνωση που συνδέεται με τη Χαμάς, προκειμένου να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις με αντάλλαγμα τρόφιμα, βοήθεια ή χρηματικό ποσό 100 σέκελ.

Μάλιστα, άνδρας που δήλωσε ότι ανήκει στις Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ επιβεβαίωσε ότι τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται σε βάρος χηρών, αναφέροντας ότι κατήγγειλε το γεγονός στην ηγεσία, αλλά του ζητήθηκε να σιωπήσει. Ο ίδιος, εξοργισμένος, κατέστρεψε τη σκηνή όπου σημειώνονταν τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας.

Οι μαρτυρίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε ευρύτερες καταγγελίες για σεξουαλική βία στο πλαίσιο της σύγκρουσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις Ισραηλινών ομήρων, όπως της Άρμπελ Γεχούντ, η οποία ανέφερε ότι βιάστηκε καθημερινά κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, μετά την απαγωγή της από κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Χαμάς συνεχίζει να κυβερνά με αυστηρό έλεγχο, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών αποτελεί μέρος αυτής της πραγματικότητας. Δημοσιογράφος του Jusoor News, με το ψευδώνυμο Αμπντουλάχ, ο οποίος κατέγραψε τις μαρτυρίες, δήλωσε ότι υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα σε βάρος χηρών και διαζευγμένων γυναικών που στερούνται εισοδήματος και στήριξης.

Αντίστοιχη είναι και η μαρτυρία της Νουρ, διαζευγμένης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία περιέγραψε ότι απευθύνθηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση για βοήθεια, όπου άνδρας που παρουσιαζόταν ως θρησκευτικός λειτουργός της υποσχέθηκε στήριξη. Ωστόσο, στη συνέχεια, άρχισε να την παρενοχλεί και να της ζητά επικοινωνία σε ακατάλληλες ώρες. Όταν εκείνη αντέδρασε και απείλησε να τον καταγγείλει, της απάντησε ότι «δεν μπορεί να τον εκθέσει, γιατί είναι η κυβέρνηση».

Η ίδια υποστήριξε ότι τέτοιες πρακτικές αποτελούν ευρύτερο μοτίβο, καθώς γυναίκες που εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια γίνονται στόχος εκμετάλλευσης, ενώ φοβούνται να μιλήσουν.

Έκθεση του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA) καταγράφει σημαντική αύξηση στους παιδικούς γάμους και τις εγκυμοσύνες ανηλίκων στη Γάζα. Ενώ το ποσοστό γάμων ανηλίκων είχε μειωθεί στο 11% το 2022 από 26% το 2009, τα δεδομένα δείχνουν αναστροφή της τάσης, με τουλάχιστον 400 κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών να καταγράφονται ως παντρεμένα μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες το 2025.

Ο εκπρόσωπος του UNFPA για την Παλαιστίνη, Νέστορ Οβομουχάνγκι, δήλωσε ότι «παρακολουθούμε την αποδόμηση του μέλλοντος μιας ολόκληρης γενιάς», αποδίδοντας την κατάσταση στον πόλεμο και την επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών.

Άλλες μαρτυρίες γυναικών κάνουν λόγο για συστηματική εξαπάτηση και εκμετάλλευση μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων, με υποσχέσεις βοήθειας που συνοδεύονται από σεξουαλικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με καταγγελίες, συγκεκριμένες οργανώσεις λειτουργούν με τρόπο που ενθαρρύνει τη σεξουαλική παρενόχληση και την ψυχολογική κακοποίηση.

Παράλληλα, το Associated Press κατέγραψε περιστατικά το 2025, μεταξύ των οποίων και περίπτωση 38χρονης γυναίκας, η οποία, αναζητώντας βοήθεια για τα έξι παιδιά της, οδηγήθηκε σε διαμέρισμα από άνδρα που της υποσχέθηκε εργασία και υποστήριξη. Εκείνος της ζήτησε να αφαιρέσει τη μαντίλα της και, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα την πιέσει, δεν της επέτρεψε να φύγει. Τελικά, σημειώθηκε σεξουαλική επαφή υπό συνθήκες φόβου. Πριν αποχωρήσει, της δόθηκαν 100 σέκελ, ενώ η υποσχεθείσα εργασία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Ο συγγραφέας από τη Γάζα, Χάμζα Χοουίντι, τόνισε ότι η σεξουαλική κακοποίηση γυναικών έχει αυξηθεί και ότι πολλά θύματα δεν μιλούν λόγω κοινωνικού στίγματος και φόβου. Όπως ανέφερε, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις χήρες, αλλά επεκτείνεται και σε ανύπαντρες γυναίκες που αναγκάζονται να αναζητούν βοήθεια για να επιβιώσουν.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο φαύλος κύκλος θα συνεχιστεί όσο οι γυναίκες δεν αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία. Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Αμπντουλάχ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραπληροφόρηση και εκμετάλλευση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ υπογράμμισε ότι μικρά μέσα όπως το Jusoor News προσπαθούν να φέρουν στο φως αυτές τις μαρτυρίες.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του, με ένοπλους άνδρες να φτάνουν στην τοποθεσία του, γεγονός που τον ανάγκασε να κρυφτεί, συνεχίζοντας ωστόσο τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα.

Η Daily Mail επικοινώνησε με την υπηρεσία UN Women, η οποία δεν απάντησε άμεσα, ενώ δύο ακόμα οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα δήλωσαν ότι δεν έχουν γνώση τέτοιων περιστατικών.

Ο Άχμεντ Φουάντ Αλχατίμπ, διευθυντής του οργανισμού Realign for Palestine, ανέφερε ότι πολλές γυναίκες δεν μιλούν λόγω φόβου ή έλλειψης πρόσβασης σε μηχανισμούς καταγραφής, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που να τεκμηριώνει αυτές τις καταγγελίες. Όπως σημείωσε, πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών αδυνατούν να δράσουν είτε λόγω φόβου είτε λόγω της επικρατούσας αντίληψης ότι οι γυναίκες στη Γάζα βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.