Τον τρόμο που έζησε μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο Γυμνάσιο «Ayser Çalik», στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, περιέγραψε μια 11χρονη μαθήτρια που κατάφερε να επιβιώσει, παρά τον τραυματισμό της. Από την επίθεση της Τετάρτης έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι -ένας εκπαιδευτικός και οκτώ μαθητές- ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η 11χρονη μαθήτρια με τα αρχικά F.C., νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Kahramanmaraş Sütçü İmam», πήρε εξιτήριο και περιέγραψε όσα συνέβησαν την ημέρα της επίθεσης.

Αρχικά ανέφερε ότι ο 14χρονος δράστης εισέβαλε στην αίθουσα και άρχισε να πυροβολεί, με την ίδια να κρύβεται κάτω από το θρανίο. Η ίδια γλίτωσε καθώς μια συμμαθήτριά της την κάλυψε με το σώμα της για να την προστατεύσει από τα πυρά, μια πράξη που αποδείχθηκε τελικά σωτήρια. «Η φίλη μου με προστάτευσε, επέζησα χάρη σ’ αυτήν. Η σφαίρα τη χτύπησε».

«Είδα δύο άτομα να πηδούν (σ.σ. από το παράθυρο) και τους ακολούθησα. Ήμουν το τρίτο άτομο. Όσοι βρίσκονταν κάτω προσπάθησαν να με συγκρατήσουν, αλλά ευτυχώς τα κατάφερα. Εκείνη τη στιγμή ο δράστης πυροβολούσε σε άλλη τάξη. Το πόδι μου πονούσε πολύ. Ο υποδιευθυντής με απομάκρυνε από το σημείο και μας μετέφεραν με σχολικό λεωφορείο».

«Από τον φόβο δεν θέλω να πάω ούτε στο σπίτι μου ούτε στο σχολείο. Το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου με φοβίζει μήπως επιστρέψουν. Μπήκε στην τάξη μας και είπε “δεν υπάρχει διαφυγή”. Δεν μιλούσε τουρκικά, μιλούσε αγγλικά. Δεν μπορώ να μείνω ούτε στο σπίτι, μένω στη γιαγιά μου. Όταν ξεχάσω όσα έγιναν, τότε θα επιστρέψω στο σχολείο».

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού παρουσιάζει πλέον βελτίωση, καθώς έχει μεταφερθεί από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας.