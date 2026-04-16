Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών αρχών μετά την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην Καχραμανμαράς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 9 ανθρώπων. Οι Αρχές προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες για τον περιορισμό της διάδοσης προκλητικού και ευαίσθητου περιεχομένου στο διαδίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριότητα στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινήθηκε δικαστική διαδικασία σε βάρος λογαριασμών που φέρονται να διέδωσαν βίντεο από την επίθεση στο σχολείο μέσω του Telegram. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν ότι σχετικό υλικό και προκλητικό περιεχόμενο κυκλοφορούσαν ευρέως, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια τάξη.

Αίτημα για αποκλεισμό πρόσβασης σε 66 διευθύνσεις URL

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας και το Τμήμα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι υλικό από την επίθεση διαμοιραζόταν κυρίως μέσω του Telegram, συνοδευόμενο από προκλητικές αναρτήσεις.

Για την προστασία της δημόσιας τάξης και την αποτροπή περαιτέρω διάδοσης του συγκεκριμένου περιεχομένου, οι Αρχές υπέβαλαν αίτημα για την αφαίρεση υλικού και τον αποκλεισμό πρόσβασης σε συνολικά 66 διευθύνσεις URL,, σύμφωνα με την

Κλείσιμο της ομάδας «C31K» με περίπου 100.000 μέλη

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο ομάδας με την ονομασία «C31K», η οποία αριθμούσε περίπου 100.000 μέλη και είχε εντοπιστεί να διαμοιράζει υλικό σχετικό με την επίθεση. Η εν λόγω ομάδα αποτέλεσε βασικό σημείο διακίνησης των επίμαχων βίντεο και προκλητικών δημοσιεύσεων.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη κινηθεί δικαστικές διαδικασίες και κατά χρηστών που ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στη διάδοση του περιεχομένου αυτού.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.