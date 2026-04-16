Εικόνες χάους και ατελείωτες ουρές καταγράφονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα έξω από τα προξενεία και τα γραφεία μετανάστευσης σε όλη την Ισπανία. Η απόφαση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να δώσει νόμιμο καθεστώς σε 500.000 μετανάστες προκάλεσε άμεσα αντανακλαστικά, με χιλιάδες ανθρώπους να σπεύδουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ουρές εκατοντάδων μέτρων και απειλές για απεργία

Μόνο στο προξενείο του Μαρόκου στην Αλμερία, περίπου 8.000 άτομα εμφανίστηκαν από το Σάββατο. Παρόμοιες εικόνες με «φίδια» ανθρώπων καταγράφηκαν στη Μαδρίτη και το Μπιλμπάο.



Ωστόσο, το σύστημα φαίνεται να λυγίζει. Οι υπάλληλοι των γραφείων μετανάστευσης προειδοποιούν με απεργία από τις 21 Απριλίου, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια μαζική αμνηστία χωρίς να παρέχει τους απαραίτητους πόρους.



«Το κράτος εφαρμόζει μια νέα νομιμοποίηση χωρίς να δίνει τα οικονομικά μέσα για τη διαχείρισή της», τόνισε ο συνδικαλιστής Cesar Perez.

Το στοίχημα του Σάντσεθ: Δικαιοσύνη ή οικονομική ανάγκη;

Για τον Πέδρο Σάντσεθ, η κίνηση αυτή δεν είναι μόνο πράξη δικαιοσύνης αλλά και οικονομική αναγκαιότητα. Σε επιστολή του προς τους πολίτες, εξήγησε:

Γήρανση πληθυσμού : Η Ισπανία χρειάζεται εργατικά χέρια για να στηρίξει το ασφαλιστικό της σύστημα.

: Η Ισπανία χρειάζεται εργατικά χέρια για να στηρίξει το ασφαλιστικό της σύστημα. Οικονομική ανάπτυξη : Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,8% πέρυσι, ρυθμός διπλάσιος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, χάρη και στη συμβολή των μεταναστών.

: Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,8% πέρυσι, ρυθμός διπλάσιος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, χάρη και στη συμβολή των μεταναστών. Εργασία: Υπολογίζεται ότι 840.000 αδήλωτοι μετανάστες εργάζονται ήδη στη χώρα.

Πολιτική θύελλα και η παρέμβαση του Έλον Μασκ

Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για «ανεύθυνη» κίνηση. Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα και το εθνολαϊκιστικό Vox κατηγορούν την κυβέρνηση για «εισβολή» και «αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας», προαναγγέλλοντας προσφυγές στα δικαστήρια.



Η κόντρα πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν ο Έλον Μασκ σχολίασε μια ανάρτηση που χαρακτήριζε το σχέδιο «εκλογική μηχανική» για τη δημιουργία μιας πιστής δεξαμενής ψηφοφόρων για την αριστερά. Ο Σάντσεθ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, γράφοντας στο X: «Ο Άρης μπορεί να περιμένει. Η ανθρωπότητα όχι».

Το «αγκάθι» της στέγασης

Πέρα από το πολιτικό σκέλος, η κοινωνική ένταση τροφοδοτείται από την έλλειψη στέγης. Ενώ δημιουργούνται 140.000 νέα νοικοκυριά ετησίως, χτίζονται μόνο 80.000 σπίτια. Οι επικριτές του προγράμματος φοβούνται ότι η νομιμοποίηση μισού εκατομμυρίου ανθρώπων θα εκτινάξει τα ενοίκια στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για μια ήδη σπάνια κατοικία, σύμφωνα με την Daily Mail.